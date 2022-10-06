Ракам – відпочинок, Левам – гроші. Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 6 жовтня 2022 року

Овен

День бажано провести вдома, увечері на вас чекає приємний сюрприз. Подбайте про здоров'я, не відмовляйтеся від зустрічі з друзями. Накопичена сьогодні енергія стане вам у пригоді завтра.

Телець

Сьогодні ви будете вражені, усвідомивши, як легко та просто можна знайти відповідь на ваше запитання. Якщо колеги попросять допомоги — не відмовляйте. І спробуйте не витрачати сьогодні багато грошей.

Близнюки

Активний і продуктивний день. Але будьте обережні за кермом, не перевищуйте швидкість, побоюйтеся побутових травм. Вечір краще провести з близькою людиною, всі запрошення на публічні заходи краще проігнорувати.

Рак

Сьогодні вам краще відкласти справи та за можливості добре відпочити. Час переглянути меню, запланувати нове хобі, записатися до масажиста. Увечері чудовим планом буде тривала прогулянка на свіжому повітрі.

Лев

Відмінний час для планування професійних цілей. Можлива велика фінансова винагорода. День зручний практично для всіх починань. Якщо при цьому ви зберігатимете холодний розум — зірвете джек-пот.

Діва

Якщо хтось із людей, які вас оточують, звернеться до вас за порадою, постарайтеся максимально точно і, що важливо, чесно та відповідально відповісти на поставлене вам питання.

Терези

Зірки рекомендують прислухатися до внутрішнього голосу і сфокусуватися на роботі. Неприємностей в особистих стосунках можна уникнути, якщо контролювати свої емоції.

Скорпіон

На вас чекає смуга везіння в кар'єрі та фінансовий успіх. Однак, не забувайте про сім'ю: останнім часом вони бачать вас дуже рідко. Також сьогодні можна сміливо планувати подорож, про яку ви так мріяли.

Стрілець

Сьогодні важливо зберігати оптимізм і гарний настрій. На роботі чекають хороші новини, вдома, швидше за все, приємний подарунок. Увечері зателефонуйте рідним чи краще сходіть до них у гості.

Козеріг

Цей день краще провести без важливих зустрічей і глобальних планів. Час запланувати візит до лікаря чи косметолога, подбати про фізичне та психологічне здоров'я.

Водолій

Хороший день для ділових переговорів можна поклопотатися про підвищення на роботі або попросити підвищити зарплату. Вечір краще провести у родинному колі або близьких людей.

Риби

Сьогодні варто бути обережнішими зі сторонніми людьми. Можливо, хтось захоче привласнити ваші заслуги й успіх. В особистих стосунках теж краще бути стриманішим і не проявляти надто бурхливих емоцій.

Джерело:

https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ