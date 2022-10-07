Чотири знаки Зодіаку, яких найчастіше звільняють із роботи

Астрологи помітили групу ризику.

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Звільнення з роботи — одна з найбільших неприємностей, яка може статися з кожним із нас. Причини можуть бути різні: від нарцисизму боса до недбальства співробітника. Однак американські астрологи дійшли висновку, що представники деяких знаків Зодіаку більше ризикують втратити роботу, ніж інші, запевняє видання New York Post.

ОВЕН (21 березня — 19 квітня)

Представникам цього знаку дуже важко прикусити свій язик, особливо коли цього вимагає ситуація. Їм погано вдається контролювати свої емоції, а у поєднанні зі схильністю висловлювати сміливі думки (навіть якщо їх про те ніхто не просить) це часто йде їм на шкоду. Плюс Овни дуже войовничі за своєю натурою, їм важливо першими пролити кров або завдати удару. Постійне бажання бути першим або правим робить представників цього знаку досить непокірними співробітниками, яких часто хочеться позбутися керівництву.

ДІВА (23 серпня — 22 вересня)

Якщо все навколо складно, то це практично ідеальна ситуація для Дів. Їх злить, коли їх недооцінюють. Це дає Дівам почуття мети та дозволяє спалювати злість як паливо для подальшого успіху. Представники цього знаку за жодних обставин не приймуть того факту, що їх не цінують. Точніше, не цінують настільки, як Діви самі це бачать. Вони готові йти ва-банк, якщо відчувають, що їх використовують. Діви можуть самі спровокувати конфлікт із керівництвом, для них це певний спосіб втечі з обридлого середовища. Таких конфліктних співробітників, зрозуміло, рано чи пізно захочуть позбутися. У багатьох випадках Діви є архітекторами власного руйнування.

ВОДОЛІЙ (20 січня — 18 лютого)

Багато Водоліїв уявляють себе геніями (або ж принаймні найрозумнішими), а генії, як відомо, не люблять комусь підкорятися. Схилити коліна, проявити гнучкість або дотримуватися придуманих не ними правил — це все не в характері Водоліїв. Представники цього знаку народжені, щоб бути керівниками чи мозковими центрами. Часто Водолії самі себе намагаються у цьому переконати. Зрозуміло, що таких підлеглих не дуже любить начальство.

РИБИ (19 лютого — 20 березня)

Якщо представники цього знаку відчувають незадоволення розвитком своєї кар'єри в офісі, то самі розроблять сценарій дій, внаслідок яких їм вкажуть на двері. Це стосується і особистого життя Риб, які вважають за краще бути покинутими партнерами, ніж тими, що самі кидають. Вони відчувають прихований страх уславитися "поганим хлопцем" або "поганою дівчинкою". Також Риби мають схильність заводити службові романи. А ще їх найчастіше в офісі лають за порушення правил компанії щодо використання офісної техніки.