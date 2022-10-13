Депресивний, трагічний та кривавий 2023 рік для Росії — прогноз від відомого російського астролога

Депресивний, трагічний і кривавий 2023 для Росії може стати останнім роком існування країни в тих межах, в яких вона перебуває зараз. Такий астропрогноз зробила відома російська астрологиня Тетяна Калініна.

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Депресивний, трагічний і кривавий 2023 для Росії може стати останнім роком існування країни в тих межах, в яких вона перебуває зараз. Такий астропрогноз зробила відомий російський астролог Тетяна Калініна.

За її прогнозами, 2023 — це переломний рік для РФ, час, коли багато чого може змінитися. Наприклад, склад керівної верхівки, межі території, соціально-політична обстановка, економічна та військова ситуація.

Так, з 26 січня 2023 року у гороскопі Росії починається період Марса. Астролог нагадує: Марс – це класичний показник війни. Його рух і свідчить про те, що військове протистояння Росії з сусідами триватиме весь 2023 рік.

Також, активні та жорстокі військові дії проходитимуть безпосередньо на території самої Росії. Вони посилюватимуться і не зупиняться як мінімум до 14 лютого 2024 року. Цьому передуватимуть невдалі для РФ бойові події на території України, часткова мобілізація, оголошена в Росії, ситуацію лише погіршить.

Період сильного ослаблення російської армії розпочнеться з 24 жовтня 2022 року. "Другу армію світу" чекають колосальні втрати живої сили та військової техніки.

Розташування Сонця в гороскопі країни — а воно весь рік буде в процесі спаду — вказує на те, що 2023 року економіка Росії сильно постраждає, нова хвиля економічних санкцій — невідворотня. Також можлива низка міжнародних конфліктів, розрив дипломатичних відносин з іншими країнами. Усередині країни буде розгорятися політичне протистояння, яке неодмінно призведе до гострих конфліктів, пошуку винних і навіть фізичного усунення деяких високопосадовців.

Також специфічне розташування Місяця – у Скорпіоні. Це вказує на те, що Кремль втратить свою незалежність, на нього чинитимуть зовнішній тиск. Вся Росія може змінити свій статус — і Місяць у Скорпіоні явно не говорить про те, що цей статус буде добрим чи оптимістичним. Імовірніше, навпаки.

Астролог прогнозує, що Росія буде весь рік у недружній ізоляції. Окрім того, зірки говорять про те, що частина земель Росії буде від'єднана.

При цьому запекла політична боротьба всередині країни не закінчиться. Влітку 2023 року Марс – у спаді, у знаку Рака. Таке становище планет Росія отримує цілий рік. Це означає, що військові дії торкнуться практично всіх регіонів РФ — кривавий рік принесе мільйони смертей, зруйновану інфраструктуру та масштабні економічні втрати.

Апогей трагічних подій припадає на період із 26 лютого по 16 квітня 2023 року. Наприкінці квітня 2023 року на Росію чекають зміни у кордонах. Це можуть бути втрати регіонів із суперечливим історичним минулим.

Масштабні руйнування інфраструктури через воєнні дії можуть розпочатися з 12 червня 2023 року. Частково безпечним регіоном залишиться лише Сибір. Найбільше постраждають регіони, які розташовані близько до європейських кордонів та території України. Влітку 2023 Росія, за прогнозами астролога, вимушено відмовиться від півострова Крим.

Джерело:

https://www.youtube.com/watch?v=v0qeQ3-8RN8&t=3349s