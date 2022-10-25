Несприятливий день для починань. Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 25 жовтня 2022 року

Сьогодні зірки передбачають загалом позитивний день, але застерігають — не треба метушитися та розпочинати нові справи.

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Овен

Сьогодні вам важливо пам'ятати, що мовчання золото. Менше кажіть, інакше ризикуєте ненароком видати важливий секрет. Велика можливість потрапити в лапи шахраїв, які використовують у своїх цілях ваші слабкі місця.

Телець

Заощаджуйте сили й енергію, але не розслабляйтеся. День може принести максимально високі результати на роботі, якщо ви будете спокійні та зосереджені.

Близнюки

Сьогодні не найкращий день для спілкування з навколишніми. Побудьте наодинці із собою. Відповіді на важливі питання прийдуть, якщо вам вдасться вгамувати гординю і визнати свою неправоту.

Рак

Період застою наближається до кінця. Вам необхідно увійти у фазу активних дій. Тому зберіться, зосередьтеся на тому, що ви хочете. І не рубайте з плеча.

Лев

Можливо, ви втомилися так сильно, що ставите під сумнів правильність ваших дій і вчинків. Даремно. Ви все робите правильно. Напругу зніме спілкування з рідними та близькими людьми.

Діва

Хороший день для продуктивної праці й активного відпочинку. Якщо ви ще не взялися за свою фізичну форму — не відкладайте на завтра, почніть сьогодні.

Терези

Сьогодні у вас — день ревізії друзів. Не вірте словам, оцінюйте вчинки. Не засмучуйтесь і не висувайте підвищених вимог до родичів. Пам'ятайте — у вас є люди, які вас люблять, незважаючи ні на що.

Скорпіон

Намагайтеся сьогодні зберігати оптимізм. Не дратуйтеся через дрібниці. Позитивний настрій допоможе підтримати близька людина. Зверніть увагу на літніх родичів — вони потребують вашої уваги.

Стрілець

Не беріть на себе непосильні зобов'язання, не ставте сьогодні рекордів. Заощаджуйте енергію на завтра. Увечері не відмовляйтеся від походу до театру чи кіно. Насолоджуйтеся спілкуванням із близькою людиною.

Козеріг

День, коли краще зберегти власні нерви, подбати про психологічне здоров'я. Відкладіть до завтра всі важливі справи та відпочиньте. Забуття та умиротворення знайдете на самоті, у глибокій медитації.

Водолій

Не сперечайтеся з колегами, не піддавайтеся на провокації недоброзичливців, не проявляйте надмірних емоцій. Якщо буде пропозиція про співпрацю, подумайте сім разів. Нині не час починати щось нове.

Риби

Непростий період у вашому житті продовжується. Сьогодні вам потрібно уникати серйозних рішень, пов'язаних із грошима. Відкладіть ділові зустрічі, не укладайте угод. Радість знайдете у коханні.

Джерело:

https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ