Старт нових можливостей. Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 1 листопада 2022 року

День, коли потрібно бути максимально доброзичливим до оточуючих та активним у роботі.

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Овен

День вдалий для початку будь-якої нової справи, втім і раніше розпочаті проєкти добре просуватимуться. Вдалий час на підписання ділових угод, оформлення документів, закриття кредитних рахунків.

Телець

Тільцям сьогодні важливо зберігати душевну рівновагу та не ризикувати — втратити можете більше, ніж отримати. Ваша інтуїція буде сильною, довіряйте їй. Прибуток може прийти, звідки не чекали.

Близнюки

Найкращий засіб від поганого настрою — робота. Вкладіть у неї максимум сил, результат вас порадує. Також постарайтеся приділити якнайбільше уваги рідним та близьким людям, не відмовляйте у допомозі, якщо у вас про неї попросять.

Рак

День сприятливий для того, щоб надолужити втрачене: якщо останнім часом ви лінувалися і відкладали важливі справи на потім, сьогодні можна взятися за розум і швидко завершити роботу над проєктами, що зависли.

Лев

У першій половині дня найкраще продуктивно попрацювати, у вас буде чудова нагода показати свій професіоналізм та вміння розв'язувати термінові питання. У другій половині дня краще відпочити у спокійній негаласливій обстановці.

Діва

День, коли потрібно закінчити всі розпочаті раніше справи. І лише після цього відкриється "вікно можливостей", і всі плани на найближче майбутнє мають шанс успішно реалізуватися. В особистому житті постарайтеся уникнути претензій до партнера та не реагувати на критику.

Терези

У цей день необхідно максимально уважно ставитися до знаків, які посилає вам долі: за ними ви зрозумієте, яке рішення вам краще прийняти і в якому напрямку рухатися далі.

Скорпіон

Те, що ви раніше встигали за тижні, сьогодні вдасться зробити за день. Тому не пропустіть таку прихильність зірок і скористайтеся нею на повну. Також саме сьогодні на вас чекають важливі новини від родичів.

Стрілець

Гарний час для відвертих розмов особистого плану також успішними будуть бізнес-зустрічі або переговори з партнерами. Якщо ви вже давно планували приділити час своєму здоров'ю, почніть відсьогодні корисними будуть усі оздоровчі практики.

Козеріг

Утримайтеся від критики колег або з'ясування стосунків з ними. Не піддавайтеся на провокації та не сумнівайтеся у власному професіоналізмі. Навіть якщо у вас за спиною суцільні невдачі, цього дня ви зможете звернути їх собі на благо.

Водолій

Водоліям сьогодні вдасться розв'язати давню бюрократичну проблему. Вдалий час для покупок та вкладень у нерухомість. На особистому фронті чекають нові знайомства, які можуть перерости у новий роман.

Риби

Риби стрімко наближаються до світлої смуги, зараз головне не впадати в апатію та не піддаватися внутрішнім сумнівам. Підтримати бойовий дух допоможе зустріч із друзями та душевні розмови з близькими людьми.

Джерело:

https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ