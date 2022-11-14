До самотності та безгрошів'я: чому не можна вішати речі на двері та спинку стільця

Такі прикмети пояснюються абсолютно практичними моментами.

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Дуже часто, повертаючись додому, люди, знімаючи з себе одяг, вішають його на спинку стільця, не маючи часу чи бажання повісити, чи скласти його у шафу. Однак наші пращури вірили, що речам — не місце на спинці стільця або навіть на дверях. Існують як містичні, і практичні причини таких повір'їв. Які саме, розбирався Фокус.

Одна з прикмет говорить, що одяг на спинці стільця — до безгрошів'я. Щобільше, якщо таке явище було в будинку, де живе незаміжня дівчина, це обіцяло їй самотність та відсутність наречених.

Якщо ж дивитися на цю прикмету з практичного погляду, одяг на стільці має властивість накопичуватися. Люди залишають його там, тому що не бачать сенсу відправляти його назад на полицю до шафи, де всі речі чисті та випрасовані. Але й у прання його відносити якось зарано. Згодом футболка та джинси, які "ще раз одягнуться", переростають у гору речей. Виглядає це неохайно і створює додаткове безладдя в будинку.

Щоб уникнути такого, можна у шафі виділити полицю саме для тих речей, які скоро знову будуть використовуватися, а стілець прибрати зі звичного місця. Згодом звичка розвішувати одяг на спинці пройде сама собою.

Також речі, купою складені або повішені на спинку стільця, все одно виглядатимуть м'ятими і із заломами, а тому доведеться знову діставати праску і гладити їх.

Дуже не рекомендується вішати на спинку ділові костюми, оскільки це може зіпсувати форму піджака.

Одяг на дверях шафи або міжкімнатних дверях теж обіцяє неприємності. Існує прикмета, що це — до розлучення з рідними та близькими та далекою дорогою, причому причини таких поїздок не завжди можуть бути приємними.

Друга прикмета говорить, що одяг на дверях — до сварки. Якщо пояснювати це повір'я суто прагматично, то мало кому з домочадців сподобається, що квартиру перетворено на вбиральню. Нагромадження речей у недозволених місцях, як уже говорилося, створює відчуття безладдя, і це чимало дратує тих, хто любить чистоту та затишок.

Нагадаємо, чому генеральне прибирання в будинку корисне для психічного здоров'я.