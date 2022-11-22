День хороших новин. Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 22 листопада 2022 року

Легкий і продуктивний день, який для багатьох принесе несподівано добрі новини.

Related video

Овен

Сьогодні вам краще уникати зустрічей з керівництвом — є ризик вступити в конфлікт. Велика ймовірність і побутової травми, тому краще обережно поводитися з ріжучими та колючими предметами.

Телець

Можете сміливо братися за нову справу. Можливо, ви натрапите на заборону, відчуєте почуття затисненості та скутості, або зустрінетесь з якимись іншими обмеженнями. Візьміть себе в руки і додайте кроку.

Близнюки

Сьогодні хороший день для того, щоб завершити всі недороблені справи, але не відволікайтеся на пусті розмови. Увечері будуть довгоочікувані добрі новини.

Рак

Сьогодні вам вдасться перетворити свої слабкості на силу, а складне становище використовувати для майбутнього успіху. Ви сильні як ніколи – не сумнівайтеся у собі. Удома чекає приємний сюрприз.

Лев

Сьогодні зірки радять вам відпочити, не загадувати далеко наперед, не сумувати. Те, що зараз здається проблемою, вирішиться найближчими днями. Зберігайте спокій і приділіть час сім'ї.

Діва

Витрачаючи власну енергію, пам'ятайте, що вона довго відновлюється. Заощаджуйте сили, не реагуйте на другорядні справи, зосередьтеся на головних.

Терези

Відмовтеся від відвідування спортзалу, не перевантажуйте організм, є ризик загострення хронічних захворювань. Більше відпочивайте сьогодні.

Скорпіон

Уникайте дорогих покупок, не позичайте і не беріть гроші у борг. Відмовтеся від спокуси відвідати дорогі заклади. На роботі доведеться відстоювати свою точку зору — будьте сміливі та впевнені у собі.

Стрілець

Уникайте конфліктів і складних розмов удома. Не вступайте в дискусію з керівництвом, сьогодні найкраще більше слухати і менше говорити, навіть якщо здається, що ви маєте рацію.

Козеріг

Цей день краще провести вдома, заплануйте візит до лікаря, порадуйте себе оздоровчими процедурами. Не заощаджуйте на собі, відновлювана енергія допоможе дійти до наміченої мети.

Водолій

Не піддавайтеся на провокації недоброзичливців, не слухайте критики збоку. Негативні емоції можуть серйозно нашкодити. Якщо вам вдасться контролювати себе — ви вже перемогли.

Риби

Сьогодні краще не розпочинати нічого нового — ні стосунків, ні робочих проєктів. Заощаджуйте енергію на завтра. Доведіть остаточно розпочате. Прислухайтеся до порад друзів, проведіть вечір із сім'єю.

Джерело: астрологічний прогноз від Марини Скаді

https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ