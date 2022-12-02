Стережіться шахраїв. Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 2 грудня 2022 року

Сьогодні за можливості обмежте коло спілкування максимально, не поспішайте ухвалювати вигідні, на перший погляд, пропозиції та оминайте малознайомих людей — серед них можуть бути авантюристи й шахраї.

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Овен

В Овнів сьогодні можуть бути пророчі сновидіння — прислухайтеся до них, там може бути підказка на важливе питання, яке мучить вас. На роботі краще уникати дискусій із начальством.

Телець

Сьогодні Тельцям може надійти пропозиція про зміну місця роботи — не поспішайте ухвалювати рішення, продумайте все детально. Також в особистому житті можуть виникнути непередбачені проблеми, їх краще вирішити негайно.

Близнюки

У робочих справах не варто йти звичними — уторованими — шляхами: звичайно, діяти за знайомою схемою завжди простіше, але чому б вам не спробувати щось нове — результат вас здивує та порадує.

Рак

День продуктивний і успішний у професійному плані. Але нові ідеї можуть не сподобатися керівництву, тому прибережіть їх на найближче майбутнє. Діти чи інші молодші родичі порадують своїми успіхами.

Лев

Левам загрожує розлад у сімейному житті, тому утримайтеся від з'ясування стосунків сьогодні й тим більше від критики. Завтра зірки будуть прихильніші до вас.

Діва

Тривожність, яку ви відчуєте із самого ранку, на щастя, не матиме під собою реальних підстав: вона — не більше ніж уплив Місяця, тож потерпіть трохи — вже завтра від неї не залишиться й сліду.

Терези

Уникайте чужих конфліктів — вас можуть зробити винними. Та й заступатися за, як вам здається, невинну людину не варто — просто пройдіть повз ситуацію. За кермом краще не перевищувати швидкість, вдома не варто нехтувати правилами пожежної безпеки.

Скорпіон

День краще повністю присвятити роботі — тоді у вас не буде часу на поганий настрій. Тим більше, до вечора на вас чекають радісні новини, можливо ви дізнаєтеся про майбутнє поповнення в сімействі.

Стрілець

Для робочого навантаження ідеально підійде перша половина дня — вам вдасться виконати всі заплановані на цей час справи, а ось після обіду можна налаштовуватися на вихідні — планувати, чим займетеся під час них.

Козеріг

Час, коли у вас був похмурий настрій, закінчується. Але у ваших силах взагалі зробити себе щасливими — просто довіряйте своєму серцю сьогодні та не бійтеся ініціювати серйозну розмову з вашою людиною.

Водолій

Пропозиція, яка надійде сьогодні, швидше за все, виявиться неприємною авантюрою, не втрачайте пильності й не спокушайтеся порожніми обіцянками. Організм може дати попереджувальний сигнал — подумайте про відпочинок.

Риби

Спілкуючися з людиною, яку ви погано знаєте, не поспішайте розкривати їй душу, ділячись потаємном: швидше за все, вона не берегтиме ваші таємниці, і незабаром ви виявите, що про них стало відомо всьому вашому оточенню.

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