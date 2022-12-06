День кохання та приємних подарунків. Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 6 грудня 2022 року

Сьогодні сприятливий день для вирішення матеріальних проблем. Утім, в особистому житті для багатьох також буде багато радісних моментів.

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Овен

Девіз дня для Овнів сьогодні – менше слів, більше справи. Намагайтеся уникати порожніх розмов і непотрібних суперечок, не вступайте в полеміку навіть у соцмережах. Енергію краще направити на сім'ю та роботу.

Телець

День, коли важливо не відволікатися на другорядні справи, незначні деталі. Сконцентруйтеся на важливому, наполегливо та послідовно добивайтеся свого. Конкуренти та недоброзичливці присвоюватимуть ваші результати — будьте готові відстоювати свою точку зору.

Близнюки

Складнощі та незручності, викликані ілюзорним сприйняттям дійсності. Не чекайте від людей більше, ніж вони можуть дати, не поспішайте на події, і тоді ніяких неприємностей не станеться. Тверезо оцініть реалії навколишнього світу й рішуче дійте відповідно до обставин, що складаються.

Рак

Із цього дня в Раків усі справи підуть угору — зірки будуть прихильні до них навіть у дрібницях. Тож сміливо плануйте грандіозні справи. Також сьогодні корисно буде дослухатися інтуїції — вона допоможе відокремити правду від брехні, добрих людей — від заздрісників.

Лев

Уникайте ситуації недомовленості, двоїстості, приховування інформації. Сьогодні найкраще максимально обмежити спілкування з малознайомими людьми — є ризик постраждати від шахраїв і аферистів. Ваше щастя й спокій — у сім'ї, коханні, партнерстві.

Діва

Сприятливий день для роботи з документами, розв'язання різноманітних бюрократичних питань, налагодження нових ділових контактів. Виявіть наполегливість і терпіння, обставини сприятимуть лише за наявності цих якостей.

Терези

Будьте обережні в стосунках із оточенням, не поспішайте ділитися секретами чи одкровеннями. Вас можуть спробувати використати у своїх цілях, нав'язати свою волю, перешкоджати вашому кар'єрному зростанню. У другій половині дня можлива дуже цікава зустріч, на яку ви підсвідомо або свідомо давно чекали.

Скорпіон

Намагайтеся дозволяти собі відпочинок, відволікайтеся від зовнішнього життя, соціального, та приділяйте увагу внутрішньому. Можете заплутатися у своїх почуттях і бажаннях, а через це відчувати перешкоди в реалізації своїх намірів. Можливе отримання довгоочікуваних новин, повідомлень.

Стрілець

Хороший день для реалізації ваших лідерських якостей — ви будете в центрі уваги, тому прояв гарного смаку та манер посилить вашу привабливість. Можливе нове знайомство, здатне вплинути на ваше особисте життя.

Козеріг

Обставини дня сприятимуть виявленню ваших найкращих якостей, ви зможете реалізувати все задумане. Зараз вам буде легше висловити свої почуття й емоції, дійти спільної думки в питаннях, які турбують. Другу половину дня краще присвятити відпочинку або читанню.

Водолій

У Водоліїв буде напружений день, що вимагає максимальної концентрації уваги до дрібниць. Власне, дрібниць сьогодні не буде — все має значення та може вплинути на ваше професійне зростання.

Нині важливо свої інтереси поставити на перше місце.

Риби

Зірки обіцяють подарувати сьогодні Рибам можливості, на які ті давно чекали. Також сьогодні дуже сприятливий день у фінансовому плані, можливо, вам повернуть борг або ви отримаєте несподіваний прибуток. В особистому плані також можливий приємний сюрприз від партнера чи дорогий подарунок.

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