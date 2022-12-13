День, коли найбільша мрія може здійснитись. Гороскоп на 13 грудня для всіх знаків Зодіаку
Сьогодні дуже важливо балувати себе та своїх близьких і дорогих серцю людей увагою: проводити з ними максимум часу, робити їм компліменти та дарувати подарунки.
Овен
Не варто доводити стосунки з близькою людиною до відкритого конфлікту: відчувши, що розмова вийшла з мирних берегів і рухається, м'яко кажучи, не в той бік, краще терміново завершіть її.
Телець
День сприятливий для будь-яких фінансових операцій — від незначних до найбільших: сьогодні грошова удача буде на вашому боці, тому можна робити будь-які — навіть ризиковані — дії.
Близнюки
Складуться всі умови для того, щоб продемонструвати таланти та здібності, якими щедро обдарувала вас природа: головне – не соромитися, хоча, треба визнати, ця якість вам і не властива.
Рак
Якщо хтось із друзів несподівано запросить вас зустрітися за чашкою кави, не відмовляйтеся: швидше за все, він має до вас розмову на делікатну тему, яка обов'язково вас зацікавить.
Лев
Не відмовляйтеся від участі у проєкті, який поки що не обіцяє значних фінансових надходжень: на відомості, яку він вам принесе, ви заробите набагато більше.
Діва
Ухвалюючи важливе життєве рішення, постарайтеся відволіктися від дрібних і незначних деталей і побачити головне — тільки ви зможете зрозуміти, що для вас дійсно важливо, а без чого можна обійтися.
Терези
Пропозиція, яка буде зроблена вам сьогодні як виключно вигідна, насправді такою і є, тому можна без сумніву давати згоду – згодом ви про неї не пошкодуєте.
Скорпіон
Саме сьогодні можна розпочинати втілення в життя важливого проєкту, над яким ви працювали весь попередній час: обставини, необхідні для його реалізації, складуться максимально сприятливі.
Стрілець
Старт нового проєкту буде вдалий тільки в тому випадку, якщо ви оберете саме той напрямок, який для вас важливий і цікавий, інакше час і зусилля виявляться витраченими дарма.
Козеріг
Яка б недуга сьогодні не далася взнаки, уникайте самолікування: оскільки ліки одне лікують, а інше калічать, наслідки таких дій можуть виявитися куди небезпечнішими, ніж саме захворювання.
Водолій
Щоб день був успішним, його необхідно прожити у максимально швидкому темпі, не затримуючись на вирішенні другорядних питань: тільки так ви встигнете зробити все не лише швидко, а й якісно.
Риби
Проблеми, які докучають вам довгий час, сьогодні можуть вирішитися самі собою, без будь-яких зусиль з вашого боку, тим самим вивільнивши масу вашої енергії для інших важливих занять.