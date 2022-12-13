День, коли найбільша мрія може здійснитись. Гороскоп на 13 грудня для всіх знаків Зодіаку

Сьогодні дуже важливо балувати себе та своїх близьких і дорогих серцю людей увагою: проводити з ними максимум часу, робити їм компліменти та дарувати подарунки.

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Овен

Не варто доводити стосунки з близькою людиною до відкритого конфлікту: відчувши, що розмова вийшла з мирних берегів і рухається, м'яко кажучи, не в той бік, краще терміново завершіть її.

Телець

День сприятливий для будь-яких фінансових операцій — від незначних до найбільших: сьогодні грошова удача буде на вашому боці, тому можна робити будь-які — навіть ризиковані — дії.

Близнюки

Складуться всі умови для того, щоб продемонструвати таланти та здібності, якими щедро обдарувала вас природа: головне – не соромитися, хоча, треба визнати, ця якість вам і не властива.

Рак

Якщо хтось із друзів несподівано запросить вас зустрітися за чашкою кави, не відмовляйтеся: швидше за все, він має до вас розмову на делікатну тему, яка обов'язково вас зацікавить.

Лев

Не відмовляйтеся від участі у проєкті, який поки що не обіцяє значних фінансових надходжень: на відомості, яку він вам принесе, ви заробите набагато більше.

Діва

Ухвалюючи важливе життєве рішення, постарайтеся відволіктися від дрібних і незначних деталей і побачити головне — тільки ви зможете зрозуміти, що для вас дійсно важливо, а без чого можна обійтися.

Терези

Пропозиція, яка буде зроблена вам сьогодні як виключно вигідна, насправді такою і є, тому можна без сумніву давати згоду – згодом ви про неї не пошкодуєте.

Скорпіон

Саме сьогодні можна розпочинати втілення в життя важливого проєкту, над яким ви працювали весь попередній час: обставини, необхідні для його реалізації, складуться максимально сприятливі.

Стрілець

Старт нового проєкту буде вдалий тільки в тому випадку, якщо ви оберете саме той напрямок, який для вас важливий і цікавий, інакше час і зусилля виявляться витраченими дарма.

Козеріг

Яка б недуга сьогодні не далася взнаки, уникайте самолікування: оскільки ліки одне лікують, а інше калічать, наслідки таких дій можуть виявитися куди небезпечнішими, ніж саме захворювання.

Водолій

Щоб день був успішним, його необхідно прожити у максимально швидкому темпі, не затримуючись на вирішенні другорядних питань: тільки так ви встигнете зробити все не лише швидко, а й якісно.

Риби

Проблеми, які докучають вам довгий час, сьогодні можуть вирішитися самі собою, без будь-яких зусиль з вашого боку, тим самим вивільнивши масу вашої енергії для інших важливих занять.

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