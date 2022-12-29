Присвятіть собі час. Гороскоп на 29 грудня для всіх знаків Зодіаку

Сьогодні краще відмовитися від активних дій: вони заберуть багато енергії та принесуть мало користі.

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Овен

Прислухайтеся сьогодні до внутрішнього голосу — він підкаже, як правильно вчинити. Будь-яке рішення вимагатиме багато зусиль із вашого боку, тому бережіть нерви та подумайте, чим себе порадувати.

Телець

На Тельця чекає емоційний день. Можливо, ви посваритеся з другом або назавжди втратите зв'язок із кимось з близького оточення. Будь-які фінансові операції сьогодні виявляться успішними, тому можна вирішувати завдання будь-якого ступеня складності.

Близнюки

День обіцяє багато робочих турбот, проте зірки будуть прихильні до вас, і, виявивши терпіння та спокій, вам вдасться все вирішити якнайкраще. Подбайте про літніх родичів і проявіть увагу й турботу до дітей.

Рак

Не поспішайте сьогодні витрачати гроші, не підписуйте важливих документів і не плануйте зустрічі з роботи. Найкраще "підтягнути хвости" й вирішити побутові питання, що накопичилися. Також ви вже давно планували приділити увагу своєму здоров'ю — не відтягуйте цю справу.

Лев

Сьогодні гарний час для примирення з людьми, які образилися на вас. Можливо, саме цього спілкування вам не вистачає, тому виявите мудрість і зважтеся чесно поговорити. Вечір обіцяє приємний сюрприз від родичів.

Діва

Дівам сьогодні можна розпочинати нові проєкти й ставити собі високі планки. Все задумане принесе хороший результат. Але за умови, якщо ви вкладете у справу всі свої сили.

Терези

На вас сьогодні чекає день кохання, романтичне побачення, багато пристрасті й приємних емоцій. Сміливо насолоджуйтеся всіма подарунками долі та не нервуйте через дрібниці.

Скорпіон

Скорпіонам найкраще провести цей день удома, не завантажуючи себе роботою, — результат буде дуже слабкий. Безпредметні розмови вганятимуть у тугу, тому витратіть час на книги чи фільми.

Стрілець

На Стрільців чекає день, повний щастя й гармонії. Однак не варто розслаблятися та повністю віддаватися відпочинку. Не зупиняйтеся на досягнутому, і вже незабаром ви відчуєте результати своєї праці.

Козеріг

Зірки рекомендують Козерогам не ухвалювати зараз жодних життєво важливих рішень — відкладіть їх до часів, коли точно будете впевнені у своїх почуттях. Сьогодні, можливо, надійде хороша пропозиція щодо роботи — подумайте, чи не настав час змінити сферу діяльності.

Водолій

Не втручайтеся в чужі справи та відмовтеся від зайвого клопоту. Даючи комусь важливу пораду, подумайте, чи просили вас про неї. Вдень, можливо, прийдуть новини здалеку, тримайте їх поки що в секреті. Вечір найкраще провести на самоті або з рідними людьми.

Риби

Можливо, сьогодні вам доведеться зіткнутися з проблемами професійного плану, шукати підтримки в близького оточення. Не уникайте складних розмов, вони допоможуть вирішити питання. Не відмовляйте в допомозі людям, які про неї попросять.

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