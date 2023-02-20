День, коли добре вирішуються фінансові проблеми. Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 20 лютого 2023 року

Для більшості знаків Зодіаку цей понеділок пройде легко та спокійно.

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Овен

Для Овнів цей понеділок день підбиття підсумків. На роботі у першій половині дня можливі непорозуміння з колегами, але вони вирішуватимуться сприятливо. Увечері на вас напевно чекатиме хороша новина здалеку.

Телець

Тільцям сьогодні важливо берегти власне здоров'я, не перетружуватися і не ставити перед собою надто високі планки. Проведіть день у спокої та тиші, уникайте дрібних побутових конфліктів. Відмовтеся від гострої їжі.

Близнюки

Близнюків сьогодні доля балуватиме різними приємними сюрпризами. Це можуть бути несподівані зустрічі з друзями чи рідними, хороша пропозиція щодо роботи або навіть виграш у лотерею. Не пропустіть радість цього дня і насолоджуйтеся нею сповна.

Рак

На Раків чекають сьогодні романтичні побачення та дорогі подарунки. Якщо у стосунках виникли непорозуміння — саме час відверто поговорити про свої почуття. У робочому процесі не варто зациклюватись на дрібних неприємностях.

Лев

Ви можете вирішити усі свої фінансові проблеми. У цьому вам допоможуть близькі. Нову пропозицію про роботу варто розглянути дуже уважно, зваживши всі за і проти.

Діва

Завтра вам заборонено сперечатися з начальством, оскільки ситуація може погіршитися до звільнення. Будьте обережні у висловлюваннях і не реагуйте надто емоційно.

Терези

Терезам сьогодні можна розслабитися — на вас чекають цікаві знайомства, які можуть перерости в романтичні стосунки. На роботі день теж обіцяє бути успішним, але постарайтеся все ж таки не сперечатися з керівництвом.

Скорпіон

Якщо Скорпіони проявлять сьогодні ініціативу — успіх довго буде на їхньому боці. Сьогоднішня зустріч може сильно вплинути на кар'єру. Не витрачайте час на з'ясування стосунків із колишніми партнерами — на те вони й колишні, щоб залишитися позаду.

Стрілець

Нестандартне мислення і кмітливість допоможуть Стрільцям досягти професійних успіхів. Більше експериментуйте та не бійтеся пропонувати свої ідеї, ви обов'язково знайдете союзників, серед яких будуть і впливові люди.

Козеріг

Сьогодні найкраще провести час зі своєю другою половинкою. Оточіть її турботою та увагою. Відмовтеся від гучних заходів, увечері погуляйте на свіжому повітрі.

Водолій

Водоліям сьогодні краще ретельно контролювати емоції. Нестриманість може викликати образи та серйозні розбіжності у сім'ї. На роботі чекає гарна пропозиція, здатна суттєво покращити ваше фінансове становище.

Риби

Якщо відчуваєте, що вам потрібна допомога, не соромтеся звернутися до друзів чи колег. Водночас не відмовляйте, якщо вас попросять про допомогу.

Ваші добрі вчинки повернуться добром вже найближчим часом.

Джерело: https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ