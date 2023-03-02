2 березня 2023 року: святого мученика Теодора Тирона — чого сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна влаштовувати застілля та відмовляти в допомозі нужденним.
Що сталося цього дня:
Сьогодні в церковному календарі вшановують пам'ять святого мученика Теодора Тирона. Він жив у четвертому столітті в Аласії (Римська імперія). Коли його звинуватили в підпалі язичницького храму, то змусили зректися Христа, на що він відповів відмовою. Його залишили у в'язниці без їжі та води вмирати, але хлопець залишився живим і здоровим. Тоді його знову змусили зректися віри, піддавши тортурам. І йому знову дивом удалося вижити. І тільки втретє він прийняв смерть, увійшовши у вогонь після того, як його засудили на спалення за його віру.
Що не можна робити 2 березня:
- влаштовувати застілля та гучні святкування;
- відмовляти в допомозі нужденним;
- ходити в гості до сусідів;
- дивитися на зоряне небо вночі.
Народні прикмети й повір'я:
- якщо сьогодні вранці туман — травень буде холодним;
- погода цього дня відображає погоду влітку;
- ворони купаються в калюжах — до тепла;
- яскравий місяць — до хорошого врожаю;
- дощ — до врожаю льону та хліба.
День ангела святкують:
Федір, Філіп, Роман, Феодосій, Мар'яна, Маріанна.
Народилися цього дня:
1962 — Джон Бон Джові, американський співак, музикант і актор, засновник рокгурту Bon Jovi.
1968 — Денієл Крейґ, англійський актор, виконавець ролі Джеймса Бонда й Мікаеля Блумквіста.
А також у цей день:
1918 — в УНР ухвалили перший закон про громадянство України;
1918 — війська УНР звільнили Київ від більшовиків;
1923 — у США вийшов перший номер журналу Time;
1983 — вийшов перший у світі компакт-диск і CD-програвач;
1993 — засновано Академію медичних наук України;
2022 — лауреати Нобелівської премії в різних областях підписалися під відкритим листом на підтримку вільної незалежної української держави та народу перед російською агресією.