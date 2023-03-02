2 березня 2023 року: святого мученика Теодора Тирона — чого сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна влаштовувати застілля та відмовляти в допомозі нужденним.

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Що сталося цього дня:

Сьогодні в церковному календарі вшановують пам'ять святого мученика Теодора Тирона. Він жив у четвертому столітті в Аласії (Римська імперія). Коли його звинуватили в підпалі язичницького храму, то змусили зректися Христа, на що він відповів відмовою. Його залишили у в'язниці без їжі та води вмирати, але хлопець залишився живим і здоровим. Тоді його знову змусили зректися віри, піддавши тортурам. І йому знову дивом удалося вижити. І тільки втретє він прийняв смерть, увійшовши у вогонь після того, як його засудили на спалення за його віру.

Що не можна робити 2 березня:

влаштовувати застілля та гучні святкування;

відмовляти в допомозі нужденним;

ходити в гості до сусідів;

дивитися на зоряне небо вночі.

Народні прикмети й повір'я:

якщо сьогодні вранці туман — травень буде холодним;

погода цього дня відображає погоду влітку;

ворони купаються в калюжах — до тепла;

яскравий місяць — до хорошого врожаю;

дощ — до врожаю льону та хліба.

День ангела святкують:

Федір, Філіп, Роман, Феодосій, Мар'яна, Маріанна.

Народилися цього дня:

1962 — Джон Бон Джові, американський співак, музикант і актор, засновник рокгурту Bon Jovi.

1968 — Денієл Крейґ, англійський актор, виконавець ролі Джеймса Бонда й Мікаеля Блумквіста.

А також у цей день:

1918 — в УНР ухвалили перший закон про громадянство України;

1918 — війська УНР звільнили Київ від більшовиків;

1923 — у США вийшов перший номер журналу Time;

1983 — вийшов перший у світі компакт-диск і CD-програвач;

1993 — засновано Академію медичних наук України;

2022 — лауреати Нобелівської премії в різних областях підписалися під відкритим листом на підтримку вільної незалежної української держави та народу перед російською агресією.