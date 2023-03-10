День, коли потрібно подбати про ментальне здоров'я. Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 10 березня 2023 року

Зірки рекомендують сьогодні не вступати в конфлікти, не критикувати рідних. Ви можете перестаратися з емоціями, і тоді доведеться перепрошувати.

Related video

Овен

Сконцентруйтеся на важливій справі — будуть спокуси розпорошити енергію на дрібниці. Виявіть уважність до деталей на роботі — це допоможе уникнути серйозної помилки.

Телець

День очищення — позбавтеся старого мотлоху в будинку, приберіть на робочому місці та наведіть порядок у голові. Так ви очистите енергетику, і нове та потрібне постукає до вас у двері.

Близнюки

Хороший день для професійного зростання чи самоосвіти. Не відмовляйтеся від нових проєктів — зможете збільшити заробіток. Для здоров'я корисно було б сходити сьогодні в лазню чи ввечері прогулятися на свіжому повітрі.

Рак

Зірки рекомендують вам сьогодні не вступати в конфлікти, не критикувати рідних. Ви можете перестаратися з емоціями, і тоді доведеться перепрошувати. Найкраще сьогодні практикувати медитацію чи йогу.

Лев

Спокій і стриманість — це те, що вам сьогодні дуже допоможе. Не давайте жодних обіцянок і не довіряйте незнайомим людям. Гарний день для планування та інвестицій.

Діва

Сьогодні краще не заводити нові знайомства, вони навряд чи будуть корисними чи цікавими. На роботі чекає важлива розмова з начальством. Увечері краще залишитися вдома.

Терези

Якщо вас сьогодні попросять позичати грошей, відмовте. Так ви уникнете небажаних проблем. А от у допомозі рідним чи дітям не відмовляйте. Також краще утриматися від великих покупок.

Скорпіон

Сьогодні слід уникати пишних заходів і гучних вечірок. Ви можете заручитися підтримкою впливових людей. Вечір проведіть зі старими друзями.

Стрілець

У професійному плані не найпродуктивніший день, тому якщо є можливість, залиштеся вдома. Заплануйте візит до лікаря, порадуйте себе приємною покупкою для душі.

Козеріг

Сьогодні ідеальний день для усамітнення. Тиха розмова із собою — саме те, що допоможе вам зосередитися й ухвалити важливе рішення. Голос інтуїції сильний як ніколи.

Водолій

Зберігайте спокій і не реагуйте на чужі емоції — можливо, це провокація, створена саме для того, щоб вивести вас із себе. Бережіть власну енергію — вона стане вам у нагоді найближчим часом.

Риби

День хороший для активних занять — це може бути спорт на свіжому повітрі, генеральне прибирання в будинку, презентація нового проєкту або підготовка до відрядження. Головне — не ледарювати сьогодні.

Джерело: https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ