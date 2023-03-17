Розташування зірок впливає на формування темпераменту людини. А вже темперамент впливає на характер та поведінку особистості. Астрологи стверджують — знаючи тип темпераменту, можна легко та правильно скоригувати власну долю, а також побудувати чудові взаємини із друзями, близькими, колегами. Виділяють три найбільш темпераментні знаки Зодіаку.

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Овен

Овни — чисті холерики, рвучкі екстраверти. Вони завжди завойовники, лідери, майже завжди нетерплячі та вперті, готові у будь-якій ситуації відстоювати свою думку. При цьому Овни великодушні та щедрі, вразливі та романтичні. У них чудове почуття гумору. Люди, народжені під цим знаком, великодушні та доброзичливі, здатні посміятися з власних помилок. Вони цікаві співрозмовники.

Лев

Їм властива емоційність сангвініків та неврівноваженість холериків. Живуть переважно за власними правилами, намагаючись прищепити ці правила всім іншим. Активні, амбітні, енергійні – в їхніх руках горить будь-яка справа. Запальні, не терплять зневажливого ставлення до себе. їм, як представникам вогняного знаку, властивий егоїзм і зарозумілість. Леви щедрі та шляхетні, як справжні царі. Люблять робити дорогі подарунки та робити гарні вчинки від душі.

Скорпіон

Їхній темперамент на 90% холеричний і на 10% меланхолійний. Емоційні та розумні Скорпіони мають сильний вольовий характер, вони здатні протистояти найскладнішим труднощам, при цьому не втрачати енергію. Скорпіони злопам'ятні, вони ніколи нічого не забувають. При цьому представники цього знаку дуже віддані та уважні, вони завжди готові прийти на допомогу.

Джерело: https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ