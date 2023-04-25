День, коли треба відпустити ситуацію. Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 25 квітня 2023 року

Відпустіть ситуацію, яка вас давно непокоїть. Ви не можете вплинути на подальший її розвиток, і найкращим рішенням буде просто змиритися. Пізніше ви побачите, що це було на краще.

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Овен

Сьогодні постарайтеся не думати ні про що, що вас гнітило б. Якщо це можливо, присвятіть день прогулянкам, спілкуванню з друзями та смачній їжі — ментальне здоров'я зараз має бути у пріоритеті.

Телець

Незначні перешкоди сьогодні ви зможете долати легко та впевнено. Не витрачайте на них більше часу та сил, ніж потрібно. Вечір приділіть своєму здоров'ю.

Близнюки

Постарайтеся сьогодні нікуди не запізнюватися, бо це може погано вплинути на події всього дня та на взаємини із деякими людьми. Також будьте уважні з грошима.

Рак

Сьогодні вам може здатися, що все проти вас, але насправді зірки лише перевіряють вас на міцність та стійкість — постарайтеся спокійно реагувати на дрібні негаразди.

Лев

Будьте особливо уважні в домовленостях і краще перепитайте те, що не зрозуміли, щоб уникнути казусів і безглуздих непорозумінь. Намагайтеся не давати сьогодні жодних обіцянок.

Діва

Відпустіть ситуацію, яка вас давно непокоїть. Ви не можете вплинути на подальший її розвиток, і найкращим рішенням буде просто змиритися. Пізніше ви побачите, що це було на краще.

Терези

Є можливість провести сьогодні день надто спокійно та розслаблено, навіть дещо ліниво. Щоб цього уникнути — постарайтеся із самого ранку розпочати запланований день — краще все зробити якомога раніше.

Скорпіон

Ваші амбіції вас сьогодні поведуть уперед. Ловіть шанс, щоб використати цей вдалий день максимально! Увечері не забудьте приділити час своїй половинці.

Стрілець

Приділіть час близьким — і ви, і вони й самі не підозрюють, як потребують вашої уваги та підтримки. Також перегляньте свої плани на найближче майбутнє, можливо, там потрібні корективи.

Козеріг

Вам зірки обіцяють сьогодні досить енергійний і насичений день. Спробуйте зробити щось нове, те, про що давно замислювалися.

Водолій

Вдалий день для серйозних покупок та укладання договорів. Тому якщо довго наважувалися купити щось вартісне — саме час.

Риби

Сьогодні у вас можуть бути розбіжності з вашим партнером — обов'язково проговоріть все, що вас турбує в цій ситуації, і не лягайте спати, не вирішивши проблему.

Джерело: https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ