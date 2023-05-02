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Яке свято 2 травня 2023 року: святого Іоанна — що сьогодні не можна робити?

Святий Іоанн Старопечерник
Святий Іоанн Старопечерник

День пам'яті святого Іоанна – чому сьогодні не можна вживати алкоголь і що ще не можна робити. Хто сьогодні святкує День ангела та що ще трапилося 2 травня.

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Що сталося цього дня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять святого Іоанна (Старопечерника). Він жив у VIII столітті та з юнацьких років займався пошуками духовного життя. Колись Іоанн вирушив до Лаври святого Харитона, яка була неподалік Мертвого моря. Це був один із найстаріших монастирів у Палестині. Там Іван досяг високого духовного рівня і був прозваний "Старопечерником".

Що не можна робити 2 травня:

  • вживати алкоголь;
  • полоти бур'ян;
  • купувати взуття;
  • заздрити.

Народні прикмети та повір'я:

  • сьогодні заведено одягати новий одяг;
  • вже прилетіли журавлі та ластівки — більше не буде заморозків;
  • тепла погода – буде прохолодний травень;
  • йде дощ — червень буде спекотним.

День ангела святкують:

Антон, Віктор, Георгій (Єгор, Юрій), Димитрій, Іван, Семен, Трифон.

Народилися цього дня:

  • 1975 рік — Девід Бекхем, англійський футболіст, півзахисник;
  • 2015 — принцеса Шарлотта Уельська, друга дитина принца Вільяма.

Також у цей день:

  • 1312 рік — папа Римський Климент V передав майно тамплієрів Ордену госпітальєрів;
  • 1848 рік — у Львові створили першу українську політичну організацію — Головну Російську Раду;
  • 1892 рік – у Києві запустили електричний трамвай;
  • 1986 рік — перемігши Атлетіко (Мадрид) 3:0, "Динамо (Київ)" завоював Кубок Кубків 1985/86;
  • 2011 рік — під час таємної операції американського спецназу, проведеної в місті Абботтабад (Пакистан), вбили Осаму бен Ладена.