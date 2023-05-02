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Яке свято 2 травня 2023 року: святого Іоанна — що сьогодні не можна робити?
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День пам'яті святого Іоанна – чому сьогодні не можна вживати алкоголь і що ще не можна робити. Хто сьогодні святкує День ангела та що ще трапилося 2 травня.
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Що сталося цього дня?
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять святого Іоанна (Старопечерника). Він жив у VIII столітті та з юнацьких років займався пошуками духовного життя. Колись Іоанн вирушив до Лаври святого Харитона, яка була неподалік Мертвого моря. Це був один із найстаріших монастирів у Палестині. Там Іван досяг високого духовного рівня і був прозваний "Старопечерником".
Що не можна робити 2 травня:
- вживати алкоголь;
- полоти бур'ян;
- купувати взуття;
- заздрити.
Народні прикмети та повір'я:
- сьогодні заведено одягати новий одяг;
- вже прилетіли журавлі та ластівки — більше не буде заморозків;
- тепла погода – буде прохолодний травень;
- йде дощ — червень буде спекотним.
День ангела святкують:
Антон, Віктор, Георгій (Єгор, Юрій), Димитрій, Іван, Семен, Трифон.
Народилися цього дня:
- 1975 рік — Девід Бекхем, англійський футболіст, півзахисник;
- 2015 — принцеса Шарлотта Уельська, друга дитина принца Вільяма.
Також у цей день:
- 1312 рік — папа Римський Климент V передав майно тамплієрів Ордену госпітальєрів;
- 1848 рік — у Львові створили першу українську політичну організацію — Головну Російську Раду;
- 1892 рік – у Києві запустили електричний трамвай;
- 1986 рік — перемігши Атлетіко (Мадрид) 3:0, "Динамо (Київ)" завоював Кубок Кубків 1985/86;
- 2011 рік — під час таємної операції американського спецназу, проведеної в місті Абботтабад (Пакистан), вбили Осаму бен Ладена.