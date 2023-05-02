Джаред Лето, Lil Nas X та Доджа Кет прийшли на Met Gala 2023 в образах кицьки Шупетт

Вони були єдиними, хто підтримав ідею про те, що можна одягнутись у стилі улюбленої кішечки Карла Лагерфельда.

Related video

Коли тема Met Gala 2023 тільки стала відома, одна з рекомендацій для гостей звучала: "знайдіть свою версію улюбленої кицьки Карла, Шупетт, або одягніться "а-ля Лагерфельд". Як з'ясувалося, деякі сміливці зважилися на такі образи. І лише троє вибрали свою версію кішечки Шупетт, яка цього вечора залишилася вдома. Найяскравішим, без сумніву, виявився образ актора і співака Джареда Лето, який славиться своїми екстравагантними вбраннями, але Доджа Кет і Lil Nas X теж не відставали від лідера, пише Daily Mail.

У 2013 році Лагерфельд жартував, що навіть одружиться з Шупетт, якщо це буде законно, а після своєї смерті згадав її у заповіті. А у 51-річного Джареда Лето тісний зв'язок із самим Лагерфельдом: актор зіграє покійного модельєра у новому біографічному фільмі, який він також продюсує.

На червоній доріжці Met Gala 2023 Джаред Лето з'явився в пухнастому костюмі кішки та доки він не зняв голову, ніхто й не здогадувався, хто саме ховається під костюмом. Тож Джаред справив фурор. Він обійняв розгублену Ліззо і став найпопулярнішим хлопцем на Met Gala 2023, оскільки всі хотіли з ним сфотографуватись.

Джаред Лето в образі кішки Шупетт на Met Gala 2023 Фото: Getty Images Джаред Лето в образі кішки Шупетт на Met Gala 2023 Фото: Getty Images

"Я знав Карла. Він завжди був добрим. Я можу тільки уявити, як він дивиться вниз із широкою усмішкою на обличчі, бачачи Шупетт у всій її красі. Тож мені приємно бути тут, щоб підтримати цю ідею", — сказав Лето.

З Джаредом Лето хотіли сфотографуватися усі селебріті Фото: Getty Images

Пройшовшись червоною доріжкою, як Шупетт, Лето швидко переодягся і знову вийшов до публіки в чорному костюмі з чорною мантією, прикрашеною посипаними діамантами підплічниками. Втім, котячу голову він прихопив із собою і позував із нею на вечорі.

Співачка Doja Cat також підтримала ідею про котячий образ, обігравши й власний псевдонім, й любов Лагерфельда до Шупетт. Вона вибрала класичну сукню від Oscar de la Renta з відкритою спиною та капюшоном з вушками.

Doja Cat в образі кішки Шупетт на Met Gala 2023 Фото: Getty Images

27-річна Доджа Кет також зробила спеціальний макіяж, використовуючи накладки, які повністю змінили її обличчя, зробивши його схожим на котячу мордочку.

Вона також доповнила образ діамантовими прикрасами, зробила спеціальний манікюр із гострими кігтиками та настільки занурилася в образ, що почала нявкати під час інтерв'ю.

Інтерв'ю Доджі Кет

Репер Lil Nas X вибрав більш футуристичний котячий образ, ніж його колеги. Він з'явився на червоній доріжці лише у сріблястих стрінгах, черевиках на платформі та масці з котячими вушками.

Lil Nas X в образі футуристичної кішки Шупетт Фото: Getty Images

Його тіло цілком було вкрите сріблястою фарбою, стразами та перлинами. Правда, хизуватися в такому вигляді було трохи прохолодно, так що до кінця вечора репер одягнувся в білу шубу.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про "найголіші" сукні Met Gala 2023. У топ потрапили Кендалл Дженнер, її сестра Кім Кардаш'ян у сукні з перлинних ниток і Жанель Моне, яка в результаті залишилася тільки в прозорому криноліні.