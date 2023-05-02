Періс Гілтон дебютувала на червоній доріжці Met Gala-2023 у чорній шкіряній сукні

Періс Гілтон ефектно з'явилася на першому Met Gala.

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42-річна світська левиця Періс Гілтон дебютувала на червоній доріжці Met Gala-2023 в елегантній чорній шкіряній сукні від Marc Jacobs. Про це пише PageSix.

Для ефектної появи на культових сходах Метрополітен-музею Періс обрала монохромний образ. Її сукня з довгими рукавами та відкритими плечима відрізнялася блискучим бюстом, довгими рукавами-рукавичками, довгою шкіряною спідницею та шлейфом.

Свій ансамбль спадкоємиця найбільшої у світі мережі готелів та курортів Hilton доповнила чокером із трояндою та туфлями на платформі. Своє світле волосся вона зібрала у високий хвіст, додавши сережки-гвоздики з блискучими діамантами.

Періс Гілтон Фото: Getty Images

Марк Джейкобс сказав Vogue на червоній килимовій доріжці, що, на його думку, "було б цікаво та захоплююче побачити її у чорній сукні", оскільки телеведуча відома своєю любов'ю до яскравих кольорів.

Нагадаємо, Періс Гілтон була відома дружбою з покійним дизайнером Карлом Лагерфельдом, чиє життя та творчість перебувають у центрі уваги Met Gala-2023. Вона роками збирала сумки модного будинку та навіть позувала з Лагерфельдом на вечірці Dom Perignon у 2006 році.

Також Фокус писав, що Ріта Ора викликала фурор на Met Gala, з'явившись у чорній прозорій сукні.