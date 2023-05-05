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Стиль життя

5 травня 2023 року: преподобного Теодора Сікіота — що сьогодні не можна робити?

Преподобний Теодор Сікіот
Преподобний Теодор Сікіот

Сьогодні не можна лаятись і ходити в ліс.

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Що сталося цього дня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять преподобного Теодора Сікіота. Теодор усе своє життя жив праведно, став настоятелем і єпископом в Анастасіуполі. Він провів 10 років на цьому сані, а потім повернувся до печери, щоб жити як самітник. Протягом свого життя він отримав дар прозорливості від Бога і зробив багато чудес.

Що не можна робити 5 травня:

  • сваритися;
  • вживати нецензурні слова;
  • ходити до лісу.

Народні прикмети та повір'я:

  • довго і голосно співає зозуля – скоро прийде тепло;
  • гроза до хорошого врожаю;
  • побачили зграю птахів – чекайте на хороші новини;
  • знайшли гроші – скоро розбагатієте.

День ангела святкують:

Феодор, Теодор.

Народилися цього дня:

  • 1922 рік — Анатолій Дімаров, український письменник;
  • 1988 рік — Денис Беринчик, український професійний боксер, срібний призер Олімпійських ігор (2012), срібний призер чемпіонату світу (2011);
  • 1988 рік — Адель, англійська співачка й авторка пісень, володарка 15 премій "Греммі";
  • 1989 рік — Кріс Браун, американський співак, репер, композитор, танцюрист і актор.

Також у цей день:

  • 1821 рік — на острові святої Олени помер Наполеон I;
  • 1920 рік — проголосили автокефалію Української православної церкви;
  • 1921 рік — Коко Шанель у Франції вперше представила парфуми "Шанель № 5";
  • 1988 рік — перша телетрансляція з вершини Еверест;
  • 1992 рік — Кримський парламент проголосив незалежність Криму;
  • 2014 рік — створений добровольчий полк "Азов".