Встигнути, доки не помер. Чому для коронації Чарльза III обрали дату 6 травня 2023 року

Related video

Насамперед я б зазначила, що нинішній етап і дата коронації для Чарльза припадає на одинадцятий дім у його натальній карті — дім великих грошей, популярності й статусу. І він має всі можливості успішно реалізувати ці аспекти життя. Дуже сильний Марс, який керує цим домом у періоді. А ще я звернула увагу, що перша важлива подія в житті майбутнього короля припала на вік до трьох років, у період Юпітера, який керує його сьомим і десятим домом. Це важливо для нинішнього моменту його становлення як монарха Великобританії.

Фото: Getty Images

Юпітер у короля Чарльза у своєму знаку, у Стрільці управляє десятим домом, він дає світову популярність. Стеліум планет і нинішнє місячне затемнення 5 травня 2023 року проходить для нього якраз у його одинадцятому домі. Раху стоїть у власному знаку та в транзиті знака Овен (цей знак про початок і досягнення), у якому нещодавно було сонячне затемнення. Думаю, що обрали цю дату, щоб перестрахуватися та не робити церемонію в саму дату місячного затемнення. Втім, у будь-якому випадку, це затемнення дуже важливе й доленосне для короля Чарльза III.

Фото: Getty Images

І, попри той факт, що церемонія коронації проходитиме в період ретроградного Меркурія, на самому Чарльзі це обставина позначиться не особливо значуще. Оскільки в його персональній натальній карті на момент народження Меркурій також був ретроградним.

Але є інші аспекти обраної для коронації дати. Наприклад, цей день — день Накшатри, яка керує церемоніями, але ця Накшатра має й несприятливий вплив. Шлях, на який стає людина в такий день, буде дуже тернистим.

Думаю, що астрологи зробили не найкращу роботу, адже день коронації варто було підбирати ретельніше, беручи до уваги всі фактори впливу. Але в особистій карті короля Чарльза є низка вказівок на ту обставину, що жити монарху Великобританії залишилося не так довго. І є ймовірність, що організатори просто поквапилися, щоби встигнути.

Джерело: Олена Прусська