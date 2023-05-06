Принцеса Анна верхи очолила процесію військовослужбовців на коронації старшого брата (відео)

Принцеса, яка вдягла військову форму, пожартувала, що це вирішило її проблему з вибором вбрання.

Related video

72-річна принцеса Анна відіграла важливу роль на коронації свого старшого брата короля Чарльза. Вона очолювала процесію військовослужбовців на шляху до Букінгемського палацу як "Gold-Stick-in-Waiting". Ця посада історично довірялася людині, яка забезпечувала особисту безпеку монарха. Про це пише People.

Цей привілей бере свій початок із часів династії Тюдорів, коли два офіцери — "Золотий жезл" і "Срібний жезл" — розташовувалися поряд із монархом, щоб захистити його від небезпеки.

За словами королівського інсайдера, коли Чарльз ІІІ попросив сестру взяти на себе цю роль, принцеса Анна була "неймовірно задоволена". У короля та його сестри дуже близькі стосунки, і вона завжди підтримувала його, тож, призначивши її на цю роль у своїй коронації, він віддячив їй за "вірність і непохитну відданість обов'язку".

Принцеса Анна та її чоловік віцеадмірал Тімоті Лоренс Фото: Getty Images

Тож на коронацію донька королеви Єлизавети прибула у військовій формі Blues and Royals із темно-зеленою мантією з білою підкладкою із тафти, у військовому капелюху з червоним плюмажем і численними нагородами. Вона була в штанах і чоботях із золотими шпорами.

Дорогою до Вестмінстерського абатства її супроводжував віцеадмірал Тімоті Лоренс, її другий чоловік.

І на самій церемонії принцеса Анна стала зіркою, оскільки вона сиділа просто перед принцом Гаррі, і її плюмаж закривав обличчя принца практично протягом усієї церемонії.

А коли після коронації король Чарльз із королевою Каміллою зайняли місце в золотій кареті, то єдина дочка Єлизавети II очолила процесію з шести тисяч військових і їхала верхи. Вона зняла свій оксамитовий плащ і красувалася у військовій формі.

Принцеса Анна верхи на коні

Принцеса Анна зазвичай зрідка дає інтерв'ю, але перед коронацією брата вона зізналася, що була рада, отримавши важливу роль у коронації. Адже це позбавило її проблеми вибирати відповідне вбрання для церемонії.

"Мене запитали, чи не хочу я зіграти цю роль для цієї коронації, і я погодилася. Не в останню чергу це вирішує мою проблему з одягом", — пожартувала принцеса.

Принцеса Анна верхи на коні Фото: Getty Images

Звичайно, роль принцеси Анни в коронаційних заходах на цьому не закінчується. Вона також візьме участь у громадських заходах і в ініціативі King's Big Help Out.

Анна та її чоловік сер Тімоті Лоренс відвідають вуличну вечірку у Свіндоні в неділю, а в понеділок вони відвідають цивільну службу, присвячену місцевим волонтерам у Глостерському соборі. За службою буде короткий прийом для запрошених волонтерів і представників добровольчих організацій із усього Глостершира.

Нагадаємо, принц Гаррі, який також був присутній на коронації, одразу полетів назад у США, щоб встигнути на день народження свого сина Арчі. Батько, король Чарльз, запрошував його на урочисту вечерю для членів сім'ї, але той вирішив залишити Великобританію.