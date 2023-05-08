Чого чекати Україні 9 травня 2023 року. Прогноз астрологів на найближчі дні

"Є реальна небезпека по всій країні, але ППО з більшістю цілей упорається".

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В Україні триває боротьба з російською агресією, і напередодні 9 травня виникають питання, чим ця дата обернеться для України з огляду на любов президента РФ до свята перемоги над фашизмом. Фокус зібрав кілька думок астрологів щодо завтра.

Астролог Дмитро Уранус: "9 травня станеться щось цікаве"

За словами астролога, через те, що транзитні Сонце та Уран з'єднаються в Тельці, 9 травня варто чекати на щось незвичайне. Але найцікавіше на нас чекає за кілька днів, коли 12 травня відбудеться остання чверть Місяця. "Відкриється вікно для наступу. Можливо, розпочнеться активна підготовча фаза. Концентруються несприятливі аспекти біля Мелітополя", — говорить астролог. "У середині травня, коли Юпітер переходить у Телець, і рухатиметься цим знаком до 26 травня 2024 року, — дуже перспективний аспект для України на цілий рік уперед. Юпітер пов'язаний з міжнародною допомогою та підтримкою, і ця планета входить у знак України, у Телець. Міжнародна допомога та підтримка тільки збільшаться. Карта переходу Юпітера в Телець сприятиме ЗСУ та відновленню України на рік уперед. Це буде рік звільнення більшої частини окупованих територій та великих будівельних проектів відновлення країни" — астролог Дмитро Уранус.

Астролог Влад Росс: "Противник хоче взяти нас у "кліщі""

На думку астролога Влада Росса, прямо зараз окупанти втілюють мету повного захоплення Бахмута, що є важким випробуванням для наших військ, а також сьогодні-завтра можуть летіти ракети на Слов'янськ і Краматорськ. "Ці міста треба берегти, бо противник хоче взяти нас у "кліщі", — каже Влад.

"Найбільша небезпека буде для нас у середині травня. Цього місяця буде аспект Юпітера та Плутона — Путін може застосувати ядерну зброю. Він розумітиме, що її скоро вб'ють або він програє війну. Тому може наважитися на удар у середині травня. Я найбільше боюся за острів Зміїний", — поділився побоюваннями астролог Влад Росс.

Астрологиня Ангеліна Вакуліна: "Є реальна небезпека по всій країні"

За словами астрологині Ангелини Вакуліної, несподівані удари 9 травня ймовірні по Харкову, Луганській та Донецькій областях. Також обережними потрібно бути Дніпру та Сумам.

"Реальна небезпека по всій країні. Нічні терори будуть. Не відключайте звук на телефоні, не лінуйтеся йти хоча б у коридор, не кладіть дітей самих у кімнаті", — каже астрологиня.

Також, за словами Ангеліни, потужні провокації ворог готує і для Одеси (буде небезпека з моря), Запоріжжя та Києва — але незважаючи на те, що є ймовірність жертв серед мирного населення, здебільшого з російськими ракетами чи БПЛА українська ППО впорається.