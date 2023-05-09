Подруга королеви Єлизавети та "непомітна героїня". Хто така леді Огілві з коронаційного знімку

Принцеса Олександра є двоюрідною сестрою покійної королеви, вона була її подружкою нареченої та її найближчою подругою.

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На коронаційній фотографії короля Чарльза з членами сім'ї з'явилася жінка похилого віку, яку не всі пізнали. Ступінь її спорідненості з королівською родиною явно висока, оскільки вона позувала з королем і королевою, а також спадкоємцем престолу. Але леді Огілві довгі роки залишилася не надто помітною. Хто вона така, пише Daily Mail.

86-річна принцеса Олександра, леді Огілві, була подружкою нареченої на весіллі королеви Єлизавети у 1947 році та довгий час залишалася її близькою подругою. На фото 86-річна принцеса Олександра стоїть між принцом Едвардом та його дружиною Софі, герцогом та герцогинею Единбурзькими, які підтримували її під руки.

Офіційний коронаційний портрет Фото: Getty Images

Принцеса Олександра понад шість десятиліть непомітно відвідувала тисячі королівських заходів. Її навіть прозвали "непомітною героїнею" королівської родини.

Леді Огілві займає 56-е місце у черзі на трон, але вона стала невід'ємною частиною королівської родини.

Її батько — Джордж, герцог Кентський, один із молодших братів Георга VI, а колишній король був одним із її хрещених батьків. Її матір'ю була принцеса Греції та Данії Марина.

Королівський біограф Х'юго Вікерс сказав The Telegraph: "Якби ви були королівським спостерігачем, що стоїть на вулиці, ви б більше не хотіли бачити нікого, крім неї. Вона свого роду національне надбання. Вона справжня: найкоролівська з усіх".

Батько принцеси Олександри був дуже скандальною особистістю. Хоч він був одружений і мав трьох дітей, було відомо про його численні романи, причому, як з чоловіками, так і з жінками. Серед його коханих були актриса Джессі Меттьюс та навіть Луї Фердинанд Прусський. Про його життя було знято документальний фільм The Queen's Lost Uncle. А його скандальне особисте життя описане у романі Джефрі Корріка "Африканські ночі" 2004 року.

Загинув він також за загадкових обставин. Його літак розбився в горах Шотландії в 1942 році, коли він прямував до Ісландії. Ходили чутки про те, що герцог Кентський був шпигуном і таким чином його ліквідували. Хоча найвірогіднішою версією була та, що літак просто не встиг набрати висоту та зачепився за скелі.

Після його смерті його дружині довелося продати більшу частину майна, оскільки утримувати особняк та віллу в Белгравії вона більше не могла.

Але це не завадило дружбі Олександри та Єлизавети. Та була подружкою нареченої на весіллі майбутньої королеви та справно виконувала обов'язки члена королівської родини. Вона навіть 1961 року відвідала Японію, допомагаючи відновити дипломатичні відносини після Другої світової війни.

Королева Єлизавета та принцеса Олександра Фото: The Royal Family

Серед її наречених був пасинок "батька" Джеймса Бонда Ян Флемінг. Однак вона вийшла заміж за високоповажного Ангуса Огілві, сина пов'язаних із королівською родиною графів Ейрлі.

Вони одружилися у Вестмінстерському абатстві після балу Віндзорському замку, а медовий місяць провели у королівському маєтку Біркхол.

Трансляція весілля принцеси Олександри

Трансляцію весілля, яке відбулося 24 квітня 1963 року, переглянуло близько 200 мільйонів людей. А весілля відвідали усі члени королівської родини.

Принцеса Олександра представляла королеву Єлизавету в Нігерії, коли та у 1960 році стала незалежною від Великобританії, а також у Канаді, Таїланді, Норвегії, Італії, Гібралтарі та інших країнах.

Вона є почесним членом багатьох медичних університетів у Великій Британії та за кордоном. Леді Огілві є покровителем Англійської Національної Опери, Лондонського філармонічного хору, Лондонської академії мистецтва та музики та президентом всесвітнього фонду дикої природи Великобританії.

2003 року вона була нагороджена Орденом Підв'язки, а 2016 року відсвяткувала 80-річчя у Букінгемському палаці.

Її старший син, Джеймс Огілві, працює ландшафтним дизайнером і дружить із принцом Едвардом. А її дочка Марина є хрещеницею короля Чарльза.

Її онука Флора Огілві, арткуратор, вийшла заміж за шведського фінансиста Тімоті Вестерберга у вересні 2020 року, а коли обмеження Covid було знято, відсвяткували весілля, на якому були присутні члени королівської родини.

Нагадаємо, раніше стало відомо, яке особливе кольє обрала Кейт Міддлтон для коронації короля Чарльза, і як виглядала її сукня.