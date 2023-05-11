Ретроградний Меркурій та його тінь: коли закінчиться небезпечний період?

Хоч ретроградний Меркурій закінчується 15 травня, але варто пам'ятати про ретроградну тінь, яка може впливати на нас ще два тижні — тобто до 29 травня.

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Ретроградна тінь – що це таке?

У період з 21 квітня до 15 травня ми знаходимося під впливом ретроградного Меркурія. І хоч за кілька днів цей період закінчується, видихати зарано. Річ у тім, що ретроградний Меркурій має період тіні за два тижні до і після циклу, який називають ретроградною тінню. Тобто до 29 травня все ще не варто ухвалювати важливі рішення чи щось починати. Цей період характеризуватиметься тим, що люди переоцінюватимуть ситуації та своє ставлення до них. Негаразди все ще можуть відбуватися, обладнання все ще може виходити з ладу, і ми все ще можемо відчувати, що все валиться з рук.

Як правильно вийти із ретроградного Меркурія?

Астрологи рекомендують протягом найближчих двох тижнів після закінчення ретроградного Меркурія не розслаблятися і не пускати нічого на самоплив. Ретроградна тінь – сприятливий період для виправлення помилок, прощення, примирення з минулими образами, а також пошуку найкращих способів рухатися вперед.

Як тільки пост-тіньовий період мине, можна буде нарешті розслабитися і почати втілювати в життя свої плани.

Джерело: https://www.youtube.com/@AngelaPearl