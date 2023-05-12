Євробачення 2023. Запрошені гості з України показали яскравий номер та заспівали "Щедрика" (відео)

На сцені у Ліверпулі виступили Марія Яремчук, репер OTOY та 14-річна Злата Дзюнька, зірка дитячого "Євробачення" у 2022 році.

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У Ліверпулі вже майже завершився другий півфінал "Євробачення 2023" і поки глядачі з усього світу голосували за своїх фаворитів, на сцені конкурсу виступили запрошені гості з України, які виконали три композиції, зокрема найвідомішу українську пісню – "Щедрик" Миколу Леонтовича.

Першою виступила співачка Марія Яремчук, учасниця проєкту "Голос країни". У 2014 році вона представляла Україну на конкурсі "Євробачення" та посіла шосте місце. Марія – дочка заслуженого артиста України Назарія Яремчука. Це був її перший виступ за п'ять років. 2018 року вона залишила сцену.

Виступ Марії Яремчук Фото: Скріншот

Після виступив із композицією на вірші Тараса Шевченка репер OTOY, а після Марія Яремчук та Злата Дзюнька виконали легендарну композицію "Щедрик". Хоч вона й відома у всьому світі, але далеко не всі знають, що її написав український композитор Микола Леонтович на початку ХХ століття. Після гастролей хору Олександра Кошиці у країнах Європи у 1919 році та у США у 1922 році, "Щедрик" став відомим у всьому світі.

Виступ українців на "Євробаченні 2023"

Після того, як у 1936 році популярний американський композитор українського походження Петро Вільговський написав низку англійських текстів до композиції "Щедрик", його англомовна версія стала відома як Carol of the Bells і зараз вона є однією з найпопулярніших композицій у світі.

Марія Яремчук та Злата Дзюнька виконали "Щедрик" Фото: Скріншот

Нагадаємо, фінал "Євробачення 2023" пройде 13 травня. У ньому візьмуть участь 20 переможців півфіналів, п'ять виконавців із країн так званої "великої п'ятірки": Іспанії, Німеччини, Італії, Великобританії, Франції. А також український дует TVORCHI як представники країни-переможниці минулого року.

На півфіналі ведучі Юлія Саніна та Ханна Веддінгхем з'явилися у синьому та жовтому вбранні. Причому комбінезон солістки гурту The Hardkiss був від українського бренду та натхненний сценічними образами Девіда Боуї.