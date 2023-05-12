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Стиль життя Євробачення 2023

Євробачення 2023. Запрошені гості з України показали яскравий номер та заспівали "Щедрика" (відео)

Марія Яремчук, євробачення 2023, щедрик, Злата Дзюнька, OTOY
Фото: Скріншот | Марія Яремчук

На сцені у Ліверпулі виступили Марія Яремчук, репер OTOY та 14-річна Злата Дзюнька, зірка дитячого "Євробачення" у 2022 році.

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У Ліверпулі вже майже завершився другий півфінал "Євробачення 2023" і поки глядачі з усього світу голосували за своїх фаворитів, на сцені конкурсу виступили запрошені гості з України, які виконали три композиції, зокрема найвідомішу українську пісню – "Щедрик" Миколу Леонтовича.

Першою виступила співачка Марія Яремчук, учасниця проєкту "Голос країни". У 2014 році вона представляла Україну на конкурсі "Євробачення" та посіла шосте місце. Марія – дочка заслуженого артиста України Назарія Яремчука. Це був її перший виступ за п'ять років. 2018 року вона залишила сцену.

Марія Яремчук, євробачення 2023, щедрик, Злата Дзюнька Fullscreen
Виступ Марії Яремчук
Фото: Скріншот

Після виступив із композицією на вірші Тараса Шевченка репер OTOY, а після Марія Яремчук та Злата Дзюнька виконали легендарну композицію "Щедрик". Хоч вона й відома у всьому світі, але далеко не всі знають, що її написав український композитор Микола Леонтович на початку ХХ століття. Після гастролей хору Олександра Кошиці у країнах Європи у 1919 році та у США у 1922 році, "Щедрик" став відомим у всьому світі.

Виступ українців на "Євробаченні 2023"

Після того, як у 1936 році популярний американський композитор українського походження Петро Вільговський написав низку англійських текстів до композиції "Щедрик", його англомовна версія стала відома як Carol of the Bells і зараз вона є однією з найпопулярніших композицій у світі.

Марія Яремчук, євробачення 2023, щедрик, Злата Дзюнька Fullscreen
Марія Яремчук та Злата Дзюнька виконали "Щедрик"
Фото: Скріншот

Нагадаємо, фінал "Євробачення 2023" пройде 13 травня. У ньому візьмуть участь 20 переможців півфіналів, п'ять виконавців із країн так званої "великої п'ятірки": Іспанії, Німеччини, Італії, Великобританії, Франції. А також український дует TVORCHI як представники країни-переможниці минулого року.

На півфіналі ведучі Юлія Саніна та Ханна Веддінгхем з'явилися у синьому та жовтому вбранні. Причому комбінезон солістки гурту The Hardkiss був від українського бренду та натхненний сценічними образами Девіда Боуї.