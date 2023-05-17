Зелене плаття та білі туфлі. Новий образ Олени Зеленської у Південній Кореї

Перша леді України відкрила у Сеулі конференцію "Азіатське лідерство", яка проводиться з 2005 року.

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Олена Зеленська у Південній Кореї взяла участь у важливому заході. Перша леді відкрила конференцію "Азіатське лідерство" та виголосила промову, в якій нагадала про війну в Україні. Для свого виходу у світ Зеленська обрала стримане та стильне вбрання. Про другий день першої леді у Південній Кореї повідомили в Офісі президента.

У своєму виступі дружина українського президента наголосила на гуманітарних наслідках російського нападу і звернулася до народу та керівництва Республіки Корея, нагадавши, що і Сеул колись переживав те саме, що й українські міста і був у руїнах.

Олена Зеленська відкрила у Сеулі конференцію "Азіатське лідерство" Фото: Офіс президента

Олена Зеленська наголосила, що перемога України потрібна всьому світу.

"Ми маємо перемогти, щоб жоден диктатор не міг шантажувати сусідів ядерною зброєю або нав'язувати іншим державам свою волю. Щоб жоден більший сусід не думав, що має право сили ображати меншого", — сказала перша леді.

А президент Південної Кореї Юн Сок Йоль попросив засудити дії Росії на території України.

Олена Зеленська та президент Південної Кореї Фото: Офіс президента

На відкритті конференції також виступили: виконавчий директор газети "Чосон ільбо" Панг Санг Хун, Президент Республіки Корея Юн Сок Йоль, колишній Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, також були показані відеозвернення ексспікерку Палати представників США Ненсі Пелосі та Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша.

Фото: Офіс президента

Олена Зеленська, Юн Сок Йоль та Борис Джонсон Фото: Офіс президента

Після цього учасники конференції перемістилися в сад, де продовжили спілкування. Для свого другого дня у Південній Кореї Олена Зеленська обрала стильне та стримане вбрання. Вона з'явилася у темно-зеленій сукні з вузькою спідницею. І доповнила образ невеликими сережками та білими черевичками.

Нагадаємо, раніше Олена Зеленська зустрічалася з дружиною президента Південної Кореї Кім Кон Хі. Перші леді обговорили гуманітарні проблеми України