Як червона сукня Белли Хадід у 2016 році зробила її зіркою (фото)

Протягом багатьох років Каннський кінофестиваль є місцем, де зірки здійснюють свої наймодніші виходи.

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Минулого тижня з прем'єри фільму "Жанна дю Баррі" розпочався 76-й Канський кінофестиваль. Ще складно зробити висновки про наймодніші появи знаменитостей цього року, проте ми можемо згадати один із найбільш запам'ятовуваних моментів Белли Хадід.

Супермодель з'явилася на червоній доріжці 2016 року в дуже пікантній червоній сукні, яка відтоді увійшла до історії Канн. Тоді вона затьмарила всіх на фестивалі, і це багато в чому підштовхнуло її до тепер уже всесвітньої слави.

Белла була в червоній шовковій сукні із запахом від Alexandre Vauthier зі сміливим високим розрізами з боків. Зірка доповнила образ парою чорних туфель з ремінцями на підборах і дозволила своєму наряду говорити за себе, поки її шлейф майорів позаду.

Пізніше вона розповіла, що "ризиковане" вбрання окупилося того вечора.

"Зазвичай я дуже проста у своїх образах на червоній килимовій доріжці. Зазвичай ношу чорне, так що це був великий ризик, — сказала вона журналу Glamour всього за кілька тижнів після Каннського фестивалю в 2016 році. — Я була трохи налякана цим, але я отримала так багато хороших відгуків.

Назвавши сукню "найризикованішою річчю", яку вона носила, Белла тоді додала, що вона, ймовірно, "пом'якшить" свої майбутні вбрання.

Коли її запитали, як вона впоралася зі складною проблемою спідньої білизни у відвертому образі, Белла розповіла, що насправді вона була одягнена в купальник із надзвичайно високою талією.

"У мене взагалі не було з цим проблем, – сказала зірка. – Якби був невеликий вітер, це було б проблемою, але його не було. Все вийшло!"

Стилістка Белли Елізабет Сульсер розповіла Vanity Fair, що вони з Беллою були в захваті від того, що сукня мала "довготривалий вплив".

Хадід, що запам'ятовується, не тільки увійшов в історію червоної килимової доріжки Канн, а й допоміг їй просунутися до слави. За кілька днів після того, як Белла отримала всесвітнє визнання за свій зовнішній вигляд, вона стала амбасадором Dior Makeup, що стало величезним кроком у її розквітучій модельній кар'єрі.

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