23 травня 2023: апостола Симона — що сьогодні не можна робити?

Сьогодні не можна працювати на землі та лаятися.

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Що сталося цього дня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять апостола Симона. Симон входить до дванадцяти головних апостолів, був братом Ісуса Христа та Юди. Симона ще називають часто називають Канаїтом через те, що він родом із міста Канни. Апостол славився своєю відданістю Богові.

Також 23 травня в Україні — День героїв.

Що не можна робити 23 травня:

працювати на землі;

лаятися;

ображатися;

ділитися своїми таємницями.

Народні прикмети та повір'я:

чути голосний спів птахів — до дощу;

купові хмари — до теплих та сонячних днів;

йде дощ — літо теж буде дощовим.

День ангела святкують:

Анісім (Онісім), Василь, Семен, Сидір, Таїсія.

Також у цей день:

1910 рік — у Києві перший політ здійснив вітчизняний літак Кудашев-1;

1927 рік — в містечку Сейлз (штат Луїзіана) агенти ФБР розстріляли машину, в якій знаходилися Бонні Паркер і Клайд Берроу (Боні і Клайд);

1984 рік — пасивне куріння визнано шкідливим для здоров'я головлікарем в США;

2008 рік – відкрилася 46 станція Київського метрополітену – "Червоний хутір".