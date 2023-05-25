Каньє Вест прогулявся містом в одних шкарпетках (фото)

Репер продовжує дивувати своїми модними експериментами, які, схоже, поділяє його ймовірна дружина.

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45-річний Каньє Вест як ніхто інший знає, як кожною своєю появою на публіці змусити говорити про себе ЗМІ та модних оглядачів. Це йому вдається, навіть коли він просто йде поїсти морозива зі своєю імовірною дружиною Б'янкою Цензорі, пише Daily Mail.

Репера разом із дівчиною помітили біля кафе Jeni's Splendid Ice Cream.

На ньому була чорна футболка з великими підплічниками у стилі футбольної форми, на якій написано німецьке слово "Polizei" (поліція). Свій образ він доповнив сірими спортивними штанами та яскравими синіми шкарпетками. При цьому взуття на ньому не було.

Б'янка виглядала не менш ексцентрично. На ній був топ, під який вона традиційно не одягала бюстгальтера, сірі легінси, чоботи-панчохи на шпильці, а обличчя вона замотала звичайною чорною футболкою, крізь комір якої було видно тільки її очі.

Цензорі тримала Каньє за руку, коли вони вийшли з кафе.

Неортодоксальний союз пари був укладений у січні, коли Вест та Цензорі отримали свідоцтво про шлюб. Офіційно ні репер, ні його нібито дружина цю інформацію не підтвердили, проте в мережі з'явилося відео, де Б'янка на прохання якогось чоловіка дати номер телефону відповідає, що вона одружена.

Дівчина працює у бренді West's Yeezy з моменту приходу до компанії у листопаді 2020 року. Вона вважається керівником відділу архітектури та отримала цю посаду після того, як закінчила магістратуру будівельного проектування у Мельбурнському університеті в Австралії.

Раніше Фокус писав, що Кім Кардаш'ян розповіла про труднощі, з якими зіткнулася у шлюбі з Каньє Вестом.