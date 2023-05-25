Календар краси на червень 2023 року: коли краще робити різні процедури

Процедури, пов'язані із зовнішністю, важливо робити у сприятливі для цього дні, щоб результат та тривалість ефекту порадували. Цей календар допоможе вам спланувати все у сприятливі дні.

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Місячний календар процедур краси на червень 2023 року:

Стрижки та фарбування волосся: 6, 15, 19-22, 24, 27, 29 червня

Манікюр та педикюр: 6, 15, 22, 24 червня

Схуднення: 1-3, 19-30 червня

Видалення пігментних плям, бородавок: 6, 15, 22, 24 червня

Епіляція та депіляція: 5-14, 19, 26 червня

Масаж та процедури від целюліту: 6, 7, 12, 14, 19, 26-28 червня

Хірургічні операції: 1-3, 20-30 червня

Видалення зубів: 6-17 червня

Лікування зубів: 1-3, 20-30 червня

Також астрологи наголошують, що в період молодого Місяця (18 червня) важливо подбати про своє харчування та розвантаження організму, а якщо будуть проблеми зі сном – приймайте теплі трав'яні ванни. Також астрологи кажуть, що повний Місяць (4 червня) впливає на якість сну – не перевтомлюйтесь і не переїдайте цього дня.

Джерело: https://www.youtube.com/@AngelaPearl