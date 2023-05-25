Календар краси на червень 2023 року: коли краще робити різні процедури
Процедури, пов'язані із зовнішністю, важливо робити у сприятливі для цього дні, щоб результат та тривалість ефекту порадували. Цей календар допоможе вам спланувати все у сприятливі дні.
Місячний календар процедур краси на червень 2023 року:
Стрижки та фарбування волосся: 6, 15, 19-22, 24, 27, 29 червня
Манікюр та педикюр: 6, 15, 22, 24 червня
Схуднення: 1-3, 19-30 червня
Видалення пігментних плям, бородавок: 6, 15, 22, 24 червня
Епіляція та депіляція: 5-14, 19, 26 червня
Масаж та процедури від целюліту: 6, 7, 12, 14, 19, 26-28 червня
Хірургічні операції: 1-3, 20-30 червня
Видалення зубів: 6-17 червня
Лікування зубів: 1-3, 20-30 червня
Також астрологи наголошують, що в період молодого Місяця (18 червня) важливо подбати про своє харчування та розвантаження організму, а якщо будуть проблеми зі сном – приймайте теплі трав'яні ванни. Також астрологи кажуть, що повний Місяць (4 червня) впливає на якість сну – не перевтомлюйтесь і не переїдайте цього дня.
Джерело: https://www.youtube.com/@AngelaPearl