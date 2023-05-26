Джефф Безос відновив реконструкцію маєтку у Беверлі-Хіллз, придбаного за $175 млн.

У цьому будинку, купленому 2020 року, мільярдер планує жити після весілля з Лорен Санчес.

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Поки новоспечені наречений і наречена — Джефф Безос і Лорен Санчес — насолоджуються європейським круїзом на своїй новій супер'яхті за 500 мільйонів доларів, у Беверлі-Хіллз кипить робота над маєтком мільярдера, де пара збирається жити, пише Daily Mail.

Безос відновив будівництво свого величезного маєтку на березі океану, який він купив за майже 175 мільйонів доларів. Ділянка площею 10 акрів до 2020 року належала президентові Warner Bros. Джеку Ворнеру.

Комплекс включає головний триповерховий будинок, гостьовий будинок, тренажерний зал, альтанку і будинок для охорони.

У квітні стало відомо, що розширення мегамаєтка було припинено на невизначений термін після того, як Безос не зміг заповнити заявку на планування нової "огорожу ігрового майданчика". Мільярдер хотів збільшити територію за рахунок нового будиночка біля басейну, дамської кімнати та підпірних стін. Початкова заявка була задоволена в 2021 році, але Безос подав новий запит на додавання "огорожі ігрового майданчика з освітленням" у січні цього року, проте отримав відмову через неповне заповнення документів. У початковій заяві йшлося, що потрібно додати близько 300 квадратних метрів до маєтку площею 8534 квадратних метрів.

Але, схоже, із цим розібралися, оскільки будівництво вже відновилося.

Цей маєтоу – лише невелика частина нерухомості Безоса. 2020-го він купив за 10 мільйонів доларів будинок по сусідству в Беверлі-Хіллз. Також йому належать чотири окремі квартири в будівлі в стилі ар-деко у Верхньому Вест-Сайді Манхеттена, а 2016 року мільярдер витратив 23 мільйони доларів на маєток у Вашингтоні, округ Колумбія, через три роки після того, як купив Washington Post.

Нерухомість, яка розташована в престижному районі Калорама, раніше була Музеєм текстилю та збудована там же, де мешкали Обама, Джаред Кушнер та Іванка Трамп.

Раніше Фокус писав, що Безос зробив пропозицію своїй коханій і подарував їй обручку з величезним діамантом.