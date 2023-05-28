I'll be back: Джеймс Кемерон почав роботу над продовженням "Термінатора", але є умова

Останній фільм "Термінатор: Темні долі" був дуже прохолодно зустрінутий глядачами та не виправдав надій творців на хороші касові збори.

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68-річний канадський режисер Джеймс Кемерон, який є найкасовішим у світі завдяки "Титаніку" та "Аватару", вирішив продовжити роботу над відродженням науково-популярної фантастики та взявся за розробку нової частини "Термінатора", повідомляють західні ЗМІ.

Незважаючи на те, що в 2018 році нова історія "Термінатор: Темні долі" повернула на екрани культових Лінду Гамільтон й Арнольда Шварценеггера, а Кемерон виступив як продюсер, поступившись режисерським кріслом Тіму Міллеру, картина не змогла похвалитися успіхом. Хоча ніяких офіційних новин про продовження франшизи не надходило, Кемерон дав привід для оптимізму на конференції Dell Tech World, заявивши, що почав писати сценарій для нової частини, але чекає, щоб побачити, які дива найближчим часом покаже штучний інтелект і коли він "відвалиться", після чого вирішить, чи варто вкладатися у проєкт.

Через страйк сценаристів і прихильність Кемерона до третьої частини "Аватара" глядачам, найімовірніше, не слід розраховувати на значні оновлення проекту в найближчому майбутньому, але Джеймс, схоже, порадує фанатів практичнішим підходом до франшизи.

Виконавець головної ролі Арнольд Шварценеггер не приховує, що зробив для картини все, що міг, і не впевнений у поверненні на роль Термінатора.

"Франшиза ще не закінчена. Я закінчив. Я отримав чітке повідомлення про те, що світ хоче рухатися далі з іншою темою, коли справа доходить до Термінатора. Хтось повинен вигадати чудову ідею. Термінатор багато в чому сприяв моєму успіху, тому я завжди дивився на нього з любов'ю. Перші три фільми були чудові. У четвертому мене не було, тому що я був губернатором. Наскільки я розумію, п'ятий і шостий не закрили угоду. Ми знали це заздалегідь, тому що вони були просто погано написані", – сказав він у коментарі Hollywood Reporter.

Раніше Фокус писав, що Шварценеггер призначений головним виконавчим директором Netflix з екшену. У перший день він приїхав на роботу на власному танку.