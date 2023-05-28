Кейт Міддлтон повторює помилку принцеси Діани, і це злить Чарльза III, — експерти

Принцеса Діана була настільки популярна серед підданих, що це злило її чоловіка, принца Чарльза. Популярність Кетрін пішла далеко вперед, що може в якийсь момент позначитися на стосунках короля та його невістки.

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41-річна принцеса Уельська Кетрін за 12 років шлюбу з принцом Уельським з дівчини-простолюдини перетворилася на одну з найвпливовіших і найпопулярніших жінок Великобританії, а любов до неї поширилася далеко за межі країни. За модними виходами Кейт та за її діяльністю стежать мільйони людей по всьому світу, тому не дивно, що вже зараз її надмірна популярність та любов британців можуть зіграти з нею поганий жарт, пише Marie Clare.

Справа в тому, що Кейт, як кажуть королівські експерти, стала на "тонкий лід" і ризикує викликати ревнощі та злість з боку короля Чарльза III, оскільки впевнено йде дорогою принцеси Діани. Як відомо, перша дружина нинішнього монарха була дуже популярною медійною особою і будь-якою появою на публіці затьмарювала свого чоловіка-принца. Не в одній біографічній книзі про Діану чи королівську родину автори згадують, що спадкоємець престолу дуже ревнував дружину до її популярності. Усюди, де б вона не з'являлася, вона перетягувала на себе увагу за допомогою одягу, посмішки, поведінки.

Кейт Міддлтон стала однією з найвпливовіших жінок у королівській родині Фото: Getty Images

Тепер же оглядачі б'ють на сполох, оскільки Кейт впевнено випереджає монарше подружжя за популярністю. Одне з найяскравіших свідчень цього – її поява на коронації Чарльза. Кетрін була в довгій білій сукні з шовкового крепу кольору слонової кістки з вишивкою від Alexander McQueen. Принцеса Кейт віддала належне Сполученому Королівству вишивкою із зображенням троянди, будяка, нарциса та трилисника. Поверх нього вона накинула темно-синю мантію Королівського Вікторіанського ордену з червоною облямівкою. Замість тіари принцеса Кейт носила головний убір із тривимірною вишивкою у вигляді листя від Jess Collett x Alexander McQueen, а її сережки стали зворушливою даниною поваги покійній матері принца Вільяма.

На тлі принцеси Уельської та всієї її родини королева Камілла та й сам король виглядали скромно.

Як далі розвиватимуться стосунки між Уельсами і королівським подружжям, поки що невідомо. Зараз британці впевнені, що між ними – міцна дружба, а Чарльз та Камілла замінили принца Гаррі та Меган Маркл у новій чудовій четвірці.

Раніше Фокус писав про те, чим принцеса Шарлотта схожа на свою покійну прабабусю-королеву.