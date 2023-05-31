Магнітні бурі у червні 2023: які дні в перший місяць літа найнебезпечніші

У червні 2023 року очікується п'ять магнітних бурь різної інтенсивності.

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Що таке магнітна буря?

Магнітні бурі – це реакція магнітосфери на різкі удари та тиск сонячного вітру. Магнітний щит Землі через спалахи на Сонці просто починає тремтіти, що впливає на все поле Землі та відповідно на людей. Вони тривають від кількох годин до кількох днів, а їхня інтенсивність безпосередньо впливає на наше самопочуття та настрій.

Коли магнітні бурі чекатимуть у червні 2023 року?

У червні відбудеться п'ять магнітних бур. Метеорологи кажуть, що вони будуть різної інтенсивності на початку, у середині та наприкінці місяця:

2 червня — магнітна буря слабкої інтенсивності

10 червня — магнітна буря слабкої інтенсивності

16 червня — магнітна буря слабкої інтенсивності

18-20 червня — магнітна буря сильної інтенсивності

30 червня — магнітна буря середньої інтенсивності.

Джерело: https://www.swpc.noaa.gov/products/weekly-highlights-and-27-day-forecast