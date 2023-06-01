Королі та королеви: хто відвідав весілля принца Йорданії (фото)

На весілля наслідного принца Йорданії, що увійде в історію, зібралися представники королівських сімей з усього світу.

Related video

Сьогодні одружилися майбутні король та королева Йорданії, Його Королівська Високість спадкоємець принц Хусейн бін Абдулла II та Раджва Аль-Саїф. Церемонія відбулася у палаці Захран в Аммані. Йорданська королівська сім'я, просякнута багатою історією та традиціями, займає першорядне становище у структурі йорданського суспільства та на світовій арені.

Маючи родовід, що сходить до шановної династії Хашимітів, значення королівської сім'ї можна зрозуміти через їхню історичну спадщину. Оскільки весілля має історичне значення, шановні гості зі всього світу, у тому числі члени королівських сімей, були присутні на весільній церемонії та наступному прийомі у палаці Аль-Хусейнія.

Фокус зібрав список представників королівських сімей, які відвідали весілля наслідного принца Хусейна та Раджви Аль-Саїф.

Кейт Міддлтон та принц Вільям

Принц та принцеса Уельські стали гостями на королівському весіллі в Йорданії. Кейт Міддлтон обрала бездоганне вбрання – пудрово-рожеву сукню з вишивкою на ліфі та прилаштованими рукавами від бренду Еlie Saab з колекції осінь-зима 2017, доповнивши його золотим клатчем Wilbur&Gussie, великими сережками з діамантами та босоніжками.

Волосся Кетрін було розпущене і завите великими локонами. Її чоловік, принц Вільям, одягнув темно-синій строгий костюм, білу сорочку та синю краватку.

Королева Максима та король Віллем-Олександр

Королева Нідерландів Максима прибула до палацу Захран в Аммані зі своїм 56-річним чоловіком королем Віллемом-Олександром. 52-річна європейська монархіня обрала для весілля елегантну синю сукню з V-подібним вирізом та квітковим принтом. Максима підібрала аксесуари до кольору своєї гарної літньої сукні — срібне намисто з блакитним коштовним камінням та сережки. Темно-синій плетений клатч у формі мушлі доповнив її ансамбль.

Тим часом король Віллем-Олександр був у темно-синьому костюмі та блідо-блакитній краватці, яка точно підходила по відтінку до сукні його дружини.

Кронпринцеса Вікторія та принц Даніель

Шведська кронпринцеса вирушила до Йорданії, щоб відсвяткувати королівське весілля. Вікторія була в атласній максі-сукні Alize з квітковим принтом від By Malina, яка відрізняється об'ємними рукавами з манжетами на ґудзиках, прилаштованими деталями та круглим вирізом. Вона доповнила образ простим клатчем із тисненням у рум'яних тонах та витонченими сережками-підвісками.

Її чоловік, принц Даніель, вибрав класичний темно-синій костюм, білу сорочку та блакитну краватку.

Принцеса Беатріс та Едоардо Мапеллі-Моцці

На весілля принцеса обрала ніжно-блакитну сукню Celia від лондонського бренду Needle & Thread, доповнивши ансамбль чорним акцентним поясом та підібравши до вбрання синьо-блакитний клатч. З прикрас Беатріс віддала перевагу діамантовим сережкам, а волосся ззаду обв'язала чорною стрічкою.

Її чоловік був у темно-синьому елегантному костюмі та світлій сорочці з краваткою.

Кронпринцеса Мері та принц Фредерік

Кронпринцеса датська Мері разом із чоловіком, наслідним принцом Фредеріком, відвідали важливу подію. Данська королівська особа виглядала надзвичайно в шовковій сукні з квітковим принтом Agnes від Erdem. Вона доповнила образ жіночним волошковим бантом для волосся та відповідними туфлями-човниками. Принц Фредерік одягнув на церемонію синій костюм, білу сорочку та краватку золотистого кольору.

Ця сукня Erdem є фаворитом Мері, і вона одягала його кілька разів, у тому числі на святкуванні 80-річчя короля Харальда та королеви Норвегії Соні у 2017 році, а також на гала-вечорі Американської торгової палати у Данії у 2019 році.

Герцогиня Брабантська та король Філіпп

Бельгійський король разом із дочкою Єлизаветою також стали почесними гостями на йорданському королівському весіллі. Герцогиня обрала яскраву сукню кольору фуксії з довгими рукавами, до якої підібрала відповідний клатч та витончені сережки з коштовним камінням. Король був у чорному класичному костюмі, білій сорочці та краватці з цікавим принтом.

Також Фокус писав, що наречена кронпринца Йорданії Хусейна обрала на весілля сукню від ліванського дизайнера Елі Сааба.