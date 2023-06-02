2 червня 2023: мученика Фалалея — що сьогодні не можна робити?

Сьогодні не можна розповідати про хороші сни та лікувати зуби.

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Що сталося цього дня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять мученика Фалалея. Він був лікарем, але гроші за свою роботу не брав, допомагаючи людям, як заповів Господь. За свою віру Фалалей зазнав тортур і болісну смерть.

Також 2 червня – Всесвітній день боротьби з розладами харчової поведінки.

Що не можна робити 2 червня:

розповідати про хороші сни;

лікувати зуби;

їсти рибу та рибні страви.

Народні прикмети та повір'я:

багато шишок – буде гарний урожай огірків;

вранці на траві багато роси – завтра буде холодно;

бджоли літають великим роєм – буде дощ, а якщо літають поодинці – ясна погода.

День ангела святкують:

Олексій, Олександр, Володимир, Микита, Іван, Тимофій.

Народилися цього дня:

1941 рік — Чарлі Уоттс, барабанщик рок-групи The Rolling Stones;

1953 рік — Володимир Барна, український поет, журналіст, громадський діяч.

Також у цей день:

455 рік — вандали захоплюють Рим, після чого починають грабувати його протягом двох тижнів;

1537 рік — спеціальною буллою Папа Римський Павло III визнає індіанців людьми з душами і забороняє перетворювати їх на рабів;

1857 рік — Джеймс Гіббс (James Gibbs) з Вірджинії отримує патент на однониткову дорожню швейну машинку;

1896 рік — італієць Гульельмо Марконі отримує патент на радіо;

1953 рік — коронують Єлизавету II, королеву Великобританії;

2010 рік — депутати Національної асамблеї Квебеку одноголосно ухвалюють законопроект про визнання Голодомору 1932-1933 років. геноцидом українського народу та проголошують День пам'яті жертв Голодомору.