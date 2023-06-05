У Латвії померла акторка Ліліта Озоліня, зірка фільму "Довга дорога в дюнах"

Акторці було 75 років. Колеги назвали її смерть болючою втратою для латвійського театру та світового кіномистецтва.

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У віці 75 років померла латвійська акторка Ліліта Озоліня, яка стала відомою завдяки головній ролі у фільмі "Довга дорога в дюнах". Про це 5 червня заявили в пресслужбі театру "Дайлес", де вона працювала з 1966 року.

Смерть, за попередніми даними, констатували в понеділок, 5 червня, і колеги акторки кажуть, що це болюча втрата для всього латвійського театру та мистецтва кіно.

"Для театру "Дайлес" Ліліта була дiвою та легендою. Її робота була чудовою, такою тонкою та глибокою. Неймовірно болюча втрата для театру "Дайлес", для латвійського театру та світового кіномистецтва. І для нашого колективу, і для кожного з нас. Це несподівана втрата", — йдеться в повідомленні.

Латвійська акторка Ліліта Озоліня: чим вона прославилася

Народилася Ліліта Озоліня 19 листопада 1947 року, і у 20-річному віці відбувся її дебют у сфері кіно — роль Велти у фільмі "Коли дощ і вітер стукають у вікно". Однак справжню популярність принесла їй роль Марти у фільмі "Довга дорога в дюнах" (1980 рік).

В останньому сезоні вона грала у двох постановках театру "Дайлес" і в обох мала роль матері. Це Генрієтта Іскаріот у п'єсі Стівена Гірга "Опівнічне шоу з Юдою Іскаріотом" (2022) і головна роль у п'єсі "Мати" Флоріана Зеллера (2020).

Померла зірка фільму "Довга дорога в дюнах" Ліліта Озоліня Фото: Facebook

"Внесок Ліліти Озоліні в латвійське театральне та кіномистецтво незмірний і безсмертний — тільки знаючи Ліліту, можна було відкрити для себе багатогранність і багатство її особистості, втіленої в усіх її ролях", — підсумували представники театру.

Нагадаємо, 1 червня повідомлялося, що померла зірка фільмів "Люди в чорному" та "Пірати Карибського моря" — актор Серхіо Кальдерон. Акторові було 77 років, а його кар'єра в кіно тривала шість десятиліть.