Чому собаки їдять траву, і чи небезпечно це: відповіді експертів

Згідно з дослідженнями, близько 70% собак, особливо молодих, їдять траву на прогулянках.

Related video

Собаки під час прогулянок із господарями часто їдять траву, що викликає певне занепокоєння у їхніх власників. Люди запитують, чому тварини це роблять, і чи не небезпечно таке для їхнього здоров'я. Директорка Британської хартії поведінки та дресирування собак та співзасновниця Zigzag Лорна Вінтер відповіла на це запитання, пише Daily Mail.

За її словами, собаки часто жують траву, і цьому може бути кілька причин. Такі трави, наприклад, як льоновий підмаренник (Galium aparine), приємні на смак для цуценят. Крім того, подібним способом тварини можуть намагатися привернути увагу свого власника та хочуть, щоб людина пограла з ними.

Лорна також каже, що жування трави собаками може вказувати на нестачу клітковини в їхньому раціоні, і вони шукають більше грубих кормів.

За інформацією авторів ресурсу Тhe Кennel Сlub, поїдання трави є звичайною та природною поведінкою для собак.

Собакам може просто подобатися смак та запах трави Фото: Getty

Собаки їдять траву, бо:

Їм це подобається.

Ми схильні думати, що собаки переважно їдять м'ясо, але для них нормально їсти і м'ясо, і рослини. Поїдання трави, мабуть, більш поширене в період із квітня по серпень, і цілком можливо, що погода та пора року можуть змінити її смак, текстуру чи запах.

Їм нудно.

Якщо ваш собака не отримує достатньої розумової стимуляції, він може перейти до поїдання трави, копання чи жування.

Широко поширена думка, що собаки їдять траву або для того, щоб вилікуватися, або для того, щоб заспокоїти шлунок. Однак опитування власників близько 1500 собак у 2008 році показало, що менше 1 з 10 собак виявляли ознаки хвороби до того, як вони їли траву, і лише чверть регулярно хворіла після цього. Хоча у деяких собак буває блювота, це відбувається не завжди, і це дослідження показує, що насправді собаки частіше не хворіють після вживання трави.

Їм потрібна клітковина. Вчені припустили, що деякі собаки можуть їсти траву, щоб спробувати отримати більше клітковини у своєму раціоні. В одному випадку, про який повідомили дослідники, собака регулярно їв траву і хворів протягом семи років, але це припинилося після того, як його посадили на дієту з високим вмістом клітковини.

Допомагає позбутися паразитів. Деякі собаки можуть регулярно їсти траву, щоб позбутися будь-яких паразитів, які можуть бути в їхньому кишечнику. Неперетравлена трава допомагає очистити кишечник, обертаючись навколо будь-яких паразитів і видаляючи їх, коли трава виходить із травного тракту.

Моменти, які мають насторожити власників тварини:

Собака нічого не їсть, крім трави.

Їсть забагато трави.

Продовжує їсти траву, а потім блює.

Виглядає хворий.

У такому разі потрібна консультація ветеринарного лікаря.

Чи нормально, що собаки їдять траву?

Так. Опитування 1500 власників собак показало, що майже 70% собак їдять рослини щодня або хоча б раз на тиждень. Виявили, що така поведінка особливо характерна для молодих собак. Собаки всеїдні, тому для них, природно, їсти і рослини, і м'ясо. Траву, до речі, їдять не лише домашні собаки, а й ті, що живуть на природі.

Раніше Фокус писав, які п'ять порід собак не рекомендують заводити ветеринари.