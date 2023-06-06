В Емми Вотсон новий роман з американським мільйонером

Зірка "Гаррі Поттера" лише нещодавно розлучилася зі своїм бойфрендом Брендоном Гріном.

Related video

Емма Вотсон, зірка фільмів про Гаррі Поттера, розлучилася зі своїм бойфрендом Брендоном Гріном, спадкоємцем мільярдного статку. Проте акторку вже побачили на побаченні з новим хлопцем – американським мільйонером. Про це пише The Sun.

Цікаво, але Емма та її новий бойфренд чудово проводили час у Венеції. Саме тут раніше було зроблено її фото з Гріном: він влаштував їй романтичну відпустку з катанням на гондолі.

Тепер Венецією акторка гуляла з американським бізнесменом Раяном Уолшем. Емма та Раян були помічені у Венеції за вечерею з друзями у ресторані.

Раян обіймав низку посад у світі технологій і три роки тому заснував консалтингову фірму у Лос-Анджелесі.

Емма Вотсон з новим бойфрендом у Венеції

"Еммі подобаються хлопці, рівень інтелекту яких відповідає її власному. Вона дуже розумна жінка і обирає розумних чоловіків. Раян теж дуже розумний. Зважаючи на все, Еммі подобається проводити з ним час", — повідомляє інсайдер.

Емма вивчала англійську літературу в Університеті Брауна США і рік тому навчалася у Вустерському коледжі Оксфорда. Цього року вона повернеться на лекції, бо хоче здобути ступінь магістра.

Емма Вотсон з новим бойфрендом у Венеції

Раніше Емма зустрічалася з технічним директором Вільямом "Маком" Найтом, американськими розробниками Бренданом Ірібе та Бренданом Уоллесом.

"Раян теж дуже розумна людина, і Еммі, схоже, подобається проводити з ним час. Вони знали один одного протягом деякого часу, і тепер вона самотня, вони чудово проводять час разом", — зазначив інсайдер.

Раніше Емма Вотсон говорила, що їй подобаються не тільки розумні хлопці, але вона також віддає перевагу американцям, тому що вони більш відкриті.

"Англійські хлопці дуже добре виховані. Вони дуже добре одягаються і мають гарні манери. Але вони також дуже стримані. Зазвичай під час залицяння я звикла до того, що перші два місяці ритуалу мене ігнорували", — розповідала Емма в інтерв'ю. І додала, що в США з нею запросто знайомилися інші студенти, просто кажучи: Ти мені подобаєшся. Ходімо на побачення?

"Я така: "Вибачте, що тільки що сталося? Для мене це був величезний культурний шок. Вони дуже відкриті і дуже прямолінійні", — зазначала акторка, але пожартувала, що американська мода на шльопанці її не надто спокушала.

Нагадаємо, Грін, з яким зустрічалася Емма, син відомого бізнесмена сера Філіпа Гріна, який отримав лицарське звання за внесок в економіку Великобританії. Він є президентом та генеральним директором компанії Amber Day. Брендан з дитинства жив у розкоші. Він виріс у Монако, а його бар-міцва пройшла у легендарному готелі Du Cap. На вечірці виступили Бейонсе та Андреа Бочеллі.