Іванка Трамп показала другу сукню за $6500 із весілля принца Йорданії

Дочка колишнього президента США одягла сукню від одного з улюблених дизайнерів Кейт Міддлтон.

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41-річна Іванка Трамп, дочка 45-го президента США Дональда Трампа, показала друге вбрання, в якому вона була 1 червня на весіллі наслідного принца Йорданії Хусейна та Раджви Аль-Саїф, дочки багатого бізнесмена із Саудівської Аравії. Фото свого образу Іванка поділилася у своєму Instagram-акаунті.

Вона відвідала королівське весілля зі своїм 42-річним чоловіком Джаредом Кушнером, одягнувши з цієї нагоди різнокольорову шифонову сукню-накидку в смужку за 6500 доларів від Jenny Packham. Тонкий срібний пояс та сережки доповнили яскравий ансамбль Трамп. Її чоловік був у чорному смокінгу та краватці-метелику.

Іванка Трамп та Джаред Кушнер Фото: instagram @ivankatrump

Іванка, схоже, носила це плаття на королівському прийомі у палаці Аль-Хусейнія. Для весільної церемонії вона обрала гарну блідо-блакитну сукню від Alex Perry, в якій вона була помічена під час бесіди з принцом Вільямом.

Нагадаємо, на весільній церемонії Раджва була в сукні від ліванського дизайнера Елі Сааба, а потім переодягнулася у вбрання, що підходить для танців.

Також Фокус докладніше писав про те, як пройшло історичне весілля майбутнього монарха Йорданії.