Батьки Кейт Міддлтон опинилися у величезних боргах

Кредитори звинувачують подружжя Міддлтонів у зраді і не вірять, що повернуть свої гроші.

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Батьки принцеси Уельської, Майкл і Керол Міддлтони, зіткнулися з важкими фінансовими труднощами, оскільки їхня компанія Party Pieces Holdings збанкрутувала, а розгнівані кредитори заявили, що пара винна близько їм 2,6 мільйона фунтів стерлінгів, повідомляє Daily Mail.

Компанія з продажу приладдя для вечірок була заснована Міддлтонами в 1987 році і за кілька років стала настільки успішною, що дохід дозволив подружжю відправити дочок Кейт, Піппу та сина Джеймса до приватного коледжу Мальборо, навчання в якому коштує близько 42 930 фунтів на рік. Вони також витратити 4,7 млн фунтів стерлінгів на розкішний маєток у Лондоні.

Згідно з MailOnline, фірма була куплена бізнесменом Джеймсом Сінклером, який очолює Partyman, компанією, що керує м'якими ігровими майданчиками та організовує дозвілля дітей.

Мінімум один з інвесторів Party Pieces Holdings заявив, що компанія "зрадила" їх, оскільки виникло занепокоєння з приводу того, скільки боргів тягнеться за нею.

Серед 2,6-мільйонного боргу – виплата 218 749 фунтів стерлінгів банку RBS для покриття позички Coronavirus Business Interrupt, 1,4 мільйона фунтів стерлінгів – у вигляді незабезпечених кредитів та 456 008 фунтів стерлінгів слід виплатити іншим кредиторам. При цьому всі кредитори вже не приховують розчарування у перспективі повернути свої гроші.

Лорд Іліфф – один із тих, хто стверджує, що йому Міддлтони заборгували 57 480 фунтів стерлінгів. Джеймс Хоул, його агент, каже, що майно стикається із "серйозними фінансовими наслідками" через невиплачені гроші.

"Вони були довгостроковими орендарями. Ми вражені сумою грошей, яку вони винні іншим", — заявив Хоул.

Інший кредитор, який побажав залишитися невідомим, повідомив, що його компанія розпочала затяжні переговори з Party Pieces, проте вони виявилися безрезультатними.

"Сума, яку вони мають виплатити HMRC (Управління з податкових та митних зборів Великобританії), затьмарює все інше, що вони винні. Ось чому ми пішли – через те, що вони мають чималий борг перед державним гаманцем", – повідомили інсайдери.

Управлінню Майкл та Керолл заборгували 613 000 фунтів стерлінгів. Доки вони не виплатять цю суму, іншим кредиторам чекати нічого.

Ще одна фірма, що розчарувалася в Party Pieces, – це Sultani Gas, фірма з Тонбріджа (графство Кент), яка постачала гелієві кулі.

За словами представника бізнесу, він "довіряв" Керол, оскільки вона була "тещею наступного короля… і вона щойно зрадила мене".

"Це абсолютно неприйнятно", — підкреслило джерело.

Самі Міддлтони пояснюють, що до банкрутства призвела пандемія коронавірусу, коли всі вечірки були заборонені, і різке подорожчання життя в країні. Внаслідок ізоляції та кризи вартості життя їхні доходи серйозно впали. Так, під час пандемії виторг Party Pieces скоротився з 4,5 млн фунтів стерлінгів до 3,2 млн фунтів стерлінгів у період з 2021 по 2022 рік.

У зв'язку з наростанням фінансових проблем Party Pieces звернулася до 175 потенційних покупців, перш ніж зрештою домовилася про угоду на 180 тисяч фунтів стерлінгів. До нової компанії Teddy Tastic Bear перейдуть 12 співробітників Party Pieces.

Раніше Фокус писав, що матір та сестра Кейт Міддлтон були помічені на весіллі кронпринца Йорданії Хусейна.