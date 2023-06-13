Чоловік із Чехії встановив світовий рекорд, простоявши у планці майже 10 годин (відео)

На трансформацію Йоску підштовхнули неприємні події у житті, і зараз він навчає інших, як змінити свою долю.

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Терапевт, лектор і тренер з особистого розвитку Йозеф Шалек із Чехії, більш відомий як Йоска, встановив новий світовий рекорд за найтривалішим часом у положенні планки з приголомшливими 9 годинами 38 хвилинами 47 секундами, повідомляє Книга рекордів Гіннеса.

Планка для черевного преса – одна з найважчих вправ, і багато людей щосили намагаються протриматися в ній хоча б кілька хвилин. Однак Йоска показав усім неймовірну витримку та силу волі.

Рекорд раніше належав австралійцю Деніелу Скалі, який простояв у планці 9 годин 30 хвилин 1 секунду.

Свій рекорд Йозеф встановив на фестивалі AVATAR у готелі Park у Пльзені.

Історія Шалека – приклад для багатьох. Ще п'ять років тому він мав 15 кілограмів зайвої ваги, любив випити і багато курив. Чотири роки тому, коли чоловік їхав до Шрі-Ланки, його затримали на паспортному контролі в ОАЕ через помилку в ідентифікації. Чеха місяцями тримали у в'язниці. Йоска щосили намагався зберігати позитивний настрій, займаючись спортом і дотримуючись суворого режиму фізичних вправ. Він також записав свою історію, щоб скоротити час до визволення.

"Сьогодні я щаслива людина. Я вдячний за те, що пережив і встиг, адже сьогодні це багатьох може надихнути на те, що можна подолати будь-яку неприємну обставину та розсунути фізичні та ментальні кордони за горизонти нашої уяви", – каже Йозеф.

Тепер він прагне нести іншим свій досвід:

"Я хочу подарувати світові те, що незалежно від вашого віку ви можете просто вносити зміни, щоб почуватися щасливішим, життєрадіснішим і здоровішим. Насправді це те повідомлення, яке я хотів поширити, побивши рекорд".

Під наглядом натовпу відвідувачів фестивалю Йоска залишався у своїй позі планки на вершині піднятої платформи протягом тривалого періоду. Його розважали люди, які вишикувалися перед ним, щоб подивитися, як довго вони зможуть утримувати позицію планки, при цьому кожен з них швидко здався, на відміну від Йоски.

Суддя Книги рекордів Гіннеса Джек Брокбенк був присутній під час спроби встановити рекорд. Він сказав, що Йоска провів перші кілька годин відносно легко, але напруга почала проявлятися на його обличчі приблизно через сім годин. Однак йому вдалося пройти через це та побити рекорд.

Тренер з фітнесу та очевидець рекорду Давид Маршалек сказав, що вони працюють разом уже рік. За його словами, Йозеф має деякі проблеми зі здоров'ям, зокрема біль у спині. Це означає, що їм довелося адаптувати нову техніку щодо його положення планки.

"Я відчував себе готовим морально, а не фізично, тому що моє найдовше безперервне тренування тривало три з половиною години, й у мене були серйозні ускладнення, коли я намагався розтягнути час, залишаючись у положенні планки. Я знав, що в моєму випадку справа не у вимогливості до фізичної підготовки, а скоріше в оволодінні процесом… у моєму мисленні… Моєю улюбленою ментальною технікою, яку я використовував під час найдовшої планки, було прийняття… Коли ти приймаєш складність вправи разом з тим, що життя складається не лише з приємних і легких речей, але і з неприємних елементів. Щоб я сказав собі, що це невід'ємна частина життя та вправи, чому я хочу подолати його, боротися з ним? Тож я просто приймаю це, бо так усе гаразд", – зізнався рекордсмен.

Чоловік зазначив, що найважче йому було між сьомою та восьмою годинами:

"У мене почалося сильне запаморочення, сильні болі, але в мене теж була віра, і люди вірили в мене, і ці сильні почуття злилися докупи і допомогли мені успішно виконати завдання".

Його рекорд засвідчено відповідним сертифікатом.

Раніше Фокус писав, що найважчий чоловік схуд на 330 кілограмів.