113-кілограмовий Арнольд Шварценеггер розповів, з чого складається його меню на день

У денному раціоні Арнольда частка м'яса складає всього 20%.

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75-річний американський актор та колишній бодібілдер Арнольд Шварценеггер, вага якого зараз 113 кілограмів, споживає щодня по 250 грамів білка. В останні роки він виключив зі свого раціону більшу частину м'яса, замінивши його рослинними білками, такими як сочевиця, салат та вегетаріанські бургери. Про це він розповів у підкасті Arnold's Pump Club.

"Що стосується білка, то мої основні продукти – це яйця, лосось та курка. Але у мене все більше і більше вегетаріанських бургерів із сочевицею та квасолею", – зазначив актор.

Арні додав, що м'ясо в його меню не перевищує 20%:

"Вранці після тренування я зазвичай їм вівсянку з грецьким йогуртом або мюслі. На обід я завжди їм салат, іноді з гамбургером на рослинній основі або, можливо, з лососем чи куркою. В інших випадках це яєчня або омлет. На вечерю у мене завжди є суп. Я люблю їсти легку їжу в останній прийом".

За інформацією Daily Mail, опитування 2000 учасників, проведене дослідниками з Канзаського державного університету у 2022 році, показало, що з 2020 року від 10 до 15% респондентів ідентифікували себе як вегетаріанці чи вегани.

За оцінками дослідницької компанії Ispos, зараз у США налічується 9,7 мільйона веганів.

Найбільша різниця між джерелами білка тваринного та рослинного походження полягає в наявності "повноцінних" білків. Повні білки містять усі дев'ять незамінних амінокислот, тоді як неповні білки містять лише деякі з них. До них належать молоко, свинина, яловичина, яйця, птиця та риба. Тоді, як більшість цих джерел є продуктами тваринного походження, соєві продукти, такі як тофу, є рослинними альтернативами.

Щоденна кількість харчового білка, рекомендована для дорослих, становить 0,8 грама на кілограм маси тіла або трохи більше ніж 7 грамів на кожні 9 кілограмів. Для людини вагою 63,5 кг це становить близько 50 грамів білка на день.

Анна Теббс, зареєстрований дієтолог у Великій Британії і фахівець з харчування компанії Green Chef, що займається наборами для їжі, каже, що багато м'ясоїдів споживають більше білка, ніж рекомендується на день.

"М'ясоїди часто споживають у півтора рази більше рекомендованої кількості білка", — сказала вона, додавши, що це може призвести до несприятливих наслідків для здоров'я, таких як збільшення ваги. Наприклад, одне дослідження, опубліковане в журналі Clinical Nutrition, показало, що збільшення ваги значною мірою пов'язане з дієтами, в яких замість вуглеводів використовувалися білки.

Одержання білка з таких джерел, як червоне м'ясо, може збільшити ризик деяких захворювань. Дослідження, проведене в 2018 році в European Heart Journal, показало, що вживання червоного м'яса протягом тривалого періоду часу збільшує кількість триметиламін-N-оксиду (ТМАО) в організмі — хімічної речовини, що виробляється кишківником, яка збільшує ризик серцевих захворювань.

Раніше Фокус писав, що у 2020 році Арнольд Шварценеггер переніс операцію на серці.