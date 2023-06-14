Смачно пахнути. 6 способів зробити так, щоб у волосся був приємний аромат

Справити враження може не лише зовнішній вигляд, а й запах. Сьогодні ми поговоримо про запах вашого волосся.

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Ймовірно, ви знаєте, що якщо ви хочете добре пахнути, то ключовим у цьому питанні є особиста гігієна. Але як щодо волосся? Ваші пасма також мають свій власний аромат, що відображає засоби, які ви використовуєте та різні фактори навколишнього середовища. Перукар та дерматолог підібрали п'ять ключових порад, які допоможуть покращити запах вашого волосся. Про це пише BYRDIE.

Використовуйте ефірні олії

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Якщо ви хочете посилити аромат свого волосся, спробуйте намазати ефірною олією шкіру голови або волосся. "Ефірні олії чудово підходять для волосся з багатьох причин, — каже Евелін Денис, перукар з Лос-Анджелеса. — Ароматизовані олії для волосся чудові, і я вибираю їх залежно від настрою або потреб". А які аромати вибрати, вирішувати лише вам. "Я особливо люблю аромати м'яти, розмарину, лаванди та апельсина", — каже Денис. Вона рекомендує використовувати ефірні олії, як для шкіри голови, так і для волосся, але спочатку переконайтеся, що засіб можна використовувати для волосся та шкіри голови — є ароматні освіжаючі спреї, а також спреї проти забруднення, що містять ефірні олії.

Уникайте цигарок

Хоча цигарок потрібно уникати для загального стану здоров'я, сигаретний дим також може залишати неприємний запах і на волоссі. Якщо ви самі палите, то можете не усвідомлювати, наскільки сильно й глибоко запах може проникнути у ваше волосся. "Волосся прекрасно вбирає вологу, тому вивести будь-який запах, особливо диму, з вашого волосся буде дуже складно", — пояснює перукар і фахівець із плетіння косичок Евелін Денис. "Найкращий і найпростіший спосіб — це мити волосся шампунем та кондиціонером. Якщо у вас немає часу або можливості прийняти душ, ви можете спробувати розділити волосся на частини і використовувати сухий шампунь, обов'язково втираючи його в шкіру голови".

Використовуйте ароматизовані засоби для укладки

У той час як шампунь і кондиціонер змиваються з волосся, засоби для укладки, такі як мус, гель і кондиціонер, що не змивається, залишаються на волоссі. Це означає, що аромат цих засобів залишиться на вашому волоссі, поки ви його не помиєте. Якщо ви хочете, щоб волосся приємно пахло, шукайте продукти з насиченим приємним ароматом, який вам подобається.

Використовуйте аромат для волосся

Фото: Getty Images

Якщо ваше волосся не пахне так "смачно", як хотілося б, у вас може виникнути спокуса розбризкати на пасма парфуми аби швидко вирішити проблему. На жаль, це не дуже гарна ідея, тому не варто робити цього. Парфуми створені для шкіри (а не для волосся), і деякі інгредієнти можуть пошкодити волосся, наприклад, спирт у більшості формул дуже сушить його.

"Парфуми не повинні бути рішенням для неприємного запаху волосся, оскільки вони можуть висушити ваші пасма", — каже Денис. "Існує достатньо засобів, призначених спеціально для волосся, які пахнуть неймовірно". Замість цього виберіть засіб для волосся з улюбленим ароматом – це може бути шампунь та кондиціонер, різні спреї, муси та креми та/або аромат для волосся.

Регулярно мийте волосся

Є багато різних думок про те, як часто потрібно мити голову. Деякі фахівці радять робити це якомога рідше, щоб зберегти натуральні масла шкіри голови незайманими, щоб вони могли покрити ваше волосся, в той час як інші радять мити якомога частіше, щоб уникнути накопичення шкірного сала. Якщо ви хочете, щоб волосся приємно пахло, потрібно мити його частіше. Сертифікований дерматолог Трейсі Еванс, доктор медичних наук, магістр охорони здоров'я, пояснює, що "запах з'являється на шкірі, скальпі або волоссі, коли бактерії збираються на шкірі. Миття волосся та шкіри голови для видалення жиру, бруду та бактерій може допомогти запобігти накопиченню запаху".

Що стосується того, як часто ви повинні мити волосся, щоб запобігти появі запаху, це може бути рідше, ніж ви думаєте. "Я не рекомендую мити голову щодня, — каже Денис. — Два-три рази на тиждень — цього достатньо, щоб волосся залишалося здоровим і приємно пахло".

Виключіть медичні проблеми

Перш за все, важливо, щоб ви були впевнені, що поганий запах волосся або шкіри голови не пов'язані з будь-якою медичною проблемою. Еванс пояснює, що "такі стани, як себорейний дерматит (інтенсивна лупа) можуть мати запах". Якщо ви стурбовані тим, що волосся погано пахне через проблеми зі здоров'ям, не соромтеся записатися на прийом до сімейного лікаря або дерматолога. Вони можуть вам зрозуміти, що відбувається, та вирішити проблему, а не просто тимчасово її замаскувати.

Не забувайте про те, що існує спосіб надати об'єм навіть найтоншому волоссю,

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