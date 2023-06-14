Прощання у Міланському соборі та скандали. Як пройде похорон Сільвіо Берлусконі

Сьогодні відбудеться прощання із колишнім італійським прем'єр-міністром. І один із перших вінків був від сайту оглядів ескорт-послуг.

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Сьогодні о 15.00 відбудеться прощання із Сільвіо Берлусконі, скандальним італійським політиком, який помер у 86 років від ускладнень, спричинених лейкемією. Похорон організований з розмахом. Відспівування відбудеться у знаменитому Міланському соборі, біля якого вже зібралися сотні людей. Про це пише Rai News.

Прощання проведе архієпископ Дельпіні, будуть присутні президент Італії Серджо Маттарелла та прем'єр-міністр Джорджія Мелоні.

Відомо, що на похорон приїхали голова Іраку, емір Катара, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан та два капітана-регенти Сан-Марино. А ось великого друга Берлусконі Володимира Путіна на прощанні не буде. Будуть присутні представники урядів Вірменії, Нідерландів, Сербії та спеціальний представник прем'єр-міністра Японії Фуміо Кісіда. Також буде 47 послів та сім повірених у справах.

Цікаво, але на похороні зустрінеться колишня дружина Берлусконі Вероніка Ларіо та його остання коханка Марта Фаскіна. Хоч жінки й не ладнають. Марту недолюблюють і п'ятеро дітей колишнього прем'єр-міністра. Вони чинили опір, коли він хотів на ній одружитися, так що весілля відбулося без офіційного підтвердження, а п'ять мільярдів статків Берлусконі залишилися в сім'ї.

Не виключено, що під час похорону будуть сутички, бо вже зараз атмосфера загострюється, адже на площі П'яцца дель Дуомо перед Міланським собором збираються не лише шанувальники Берлусконі, а й ті, кому він не подобався. Вже прибули ультрас ФК "Мілан", яким володів Сільвіо.

Шанувальники Берлусконі біля Міланського собору Фото: rainews.it

На похорон акредитувалося понад 700 журналістів з усього світу. У самому соборі збереться понад дві тисячі людей, на площі, де встановлені екрани для трансляцій – очікується понад 10 тисяч.

Вінки біля Міланського собору Фото: rainews.it

Наразі труна з тілом Берлусконі знаходиться в Аркорі, на його віллі Сан-Мартіно. І там теж зібрався натовп його шанувальників, а букети квітів уже повністю покрили весь газон.

Втім, не обійшлося без скандалів. Один із перших вінків був від сайту онлайн-оглядів ескорт-послуг "Escort Advisor". За кілька хвилин вінок був прибраний службою безпеки під оплески присутніх.

Роберта Метсола, президент Європарламенту вже заявила, що Берлусконі "не буде забутий, він був великим європейцем". І наголосила, що "ми пам'ятатимемо його щедрість і харизму. Він був людиною, яка залишила свій слід: сьогодні це день національної жалоби в Італії, але і в європейських офісах, і в парламенті прапори приспущені", — заявила Метсола.

Похорон Берлусконі пройде в Мілані

А політичні експерти не виключають, що на його партію Forza Italia тепер чекає розкол.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, чим, окрім політичної діяльності, прославився Сільвіо Берлусконі. Відомо, що він любив галасливі вечірки, а також влаштовував своїх численних коханок на політичні посади. І в Європарламент у тому числі.