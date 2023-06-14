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Стиль життя

Сінді Кроуфорд скорчила смішну гримасу папараці (фото)

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Фото: Instagram/Cindy Crawford | Сінді Кроуфорд

Супермодель 90-х завжди чудово виглядає перед камерою.

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57-річну американську супермодель Сінді Кроуфорд помітили на виході з ресторану в Малібу. Папараці "зловили" момент, коли супермодель 90-х зробила смішну гримасу. Про це пише Daily Mail.

Дружина Ренді Гербера завжди виглядає чудово, проте вона іноді любить і вміє посміятися над собою. На знімку папараці видно, що вона підняла брови і закусила нижню губу, коли стояла на парковці з подругами.

Для виходу на пізню вечерю Кроуфорд одягла гарний синій блейзер, сорочку в біло-синю смужку, яку вона заправила у джинси з коричневим ремінцем. Свій ансамбль вона доповнила сумочкою та фіолетовим подарунковим пакетом, а в руках несла велику коробку. Засновниця Meaningful Beauty була без макіяжу і залишила своє темне волосся розпущеним.

Нагадаємо, 57-річна Сінді Кроуфорд привітала із Днем народження відомого fashion-фотографа Артура Елгорта. Йому виповнилося 83 роки. З цього приводумодель поділилася декількома архівними кадрами, зробленими їй іменинником.

Також Фокус писав про подвійне побачення Сінді Кроуфорд та її чоловіка з Каєю Гербер та Остіном Батлером.