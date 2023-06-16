16 червня 2023: мученика Лукілліана — що сьогодні не можна робити?

Сьогодні не можна працювати та сваритися з близькими.

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Що сталося цього дня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять мученика Лукілліана. Спочатку він був язичницьким жерцем, але зрікся своєї віри та прийняв християнство. Проповідував Лукілліан Слово Боже і схилив до Христа чимало своїх громадян. Про діяльність колишнього жерця дізналися іудеї і донесли на нього, через що Лукілліана кинули до в'язниці, катували, а потім відрубали голову.

Що не можна робити 16 червня:

працювати;

сваритися з близькими;

укладати угоди.

Народні прикмети та повір'я:

дощ — чекайте велику кількість грибів восени;

вранці туман стелиться у воді — на сонячну погоду;

вітер дме з півночі ввечері – буде ясним днем.

День ангела святкують:

Опанас, Денис, Дмитро, Клавдій, Лук'ян, Павло, Феодосій, Юліан.

Народилися цього дня:

1313 — Джованні Бокаччо, італійський письменник і поет, автор "Декамерона".

1990 — Джон Ньюмен, британський співак, музикант, автор-виконавець.

Також у цей день:

1903 — створюють компанію Ford Motor;

1919 — Святий Престол в особі Папи Римського Бенедикта XV визнає незалежність УНР;

1934 — у Харкові відкривається перший з'їзд письменників України і створюють Спілку письменників України (СПУ);

1998 — вперше в прямому ефірі по Інтернету показують пологи (40-річна американка з Флориди, яка погодилася на цей експеримент, народила хлопчика на ім'я Шон).