Королева Камілла продемонструвала стильну сукню в горох

Королева Камілла назвала коня, який очолить кінну кавалерію на параді цієї суботи.

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75-річна королева Камілла у стильній сукні відвідала церемонію у саду Кларенс-Хауса. На заході вона подарувала коню головний убір з ім'ям Юнона, який очолить кінну кавалерію на параді Trooping the Colour на честь дня народження короля Чарльза ||| в суботу. Про це пише Daily Mail.

Для виходу у світ Камілла обрала елегантну зелену сукню у білий горох із А-силуетом. Свій образ вона завершила кремовими туфлями на підборах із круглим носком.

Королева Камілла Фото: Getty Images

На заході також було представлено роботу художниці Менді Шепард — портрет 10-річної ширської кобили, замовлений королівською сім'єю, щоб відзначити важливу роль Юнони. Раніше відома як Вілла Роуз, Юнона офіційно завершить дворічне навчання у полку лейб-гвардії, коли очолить кінний парад на церемонії Trooping the Colour у суботу.

Кінь буде частиною королівської процесії, в якій візьмуть участь 1400 солдатів, 200 коней та 400 музикантів, а також члени королівської родини, які проїдуть верхи і в екіпажах від Букінгемського палацу та торговим центром до Параду кінної гвардії.

Королева Камілла та Менді Шепард Фото: Getty Images

Цього ж дня королева Камілла також відвідала вечірку Bee Garden Party у Лондоні, організовану Bees for Development. Вона додала до свого образу блискучу брошку у формі бджоли, символізуючи подію організації.

Брошка королеви Фото: Getty Images

Раніше Фокус писав, хто відповідає за образи найстильніших жінок королівської родини.