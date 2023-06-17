Королева Камілла вирушила на парад у яскраво-червоному пальті та чорному капелюсі

Образ королеви був натхненний гренадерськими гвардійцями.

Related video

75-річна королева-консорт Камілла обрала сміливе червоне вбрання для Trooping the Colour у Лондоні. На парад конногвардійців Її Високість вирушила в кареті разом з Кейт, принцесою Уельською, та її дітьми: 5-річним принцом Луї, 8-річною принцесою Шарлоттою та 9-річним принцом Джорджем. Про це пише Daily Mail.

Камілла сяяла, махаючи королівським шанувальникам, які вишикувалися в чергу рано-вранці, без сумніву, сподіваючись миттю побачити когось із членів королівської родини.

Кейт Міддлтон та королева Камілла Фото: Getty Images

Для історичного вона вибрала червоний ансамбль, одягнувши вбрання Fiona Clare, натхненний формою гренадерських гвардійців. На ній була червона шовкова сукня-пальто із золотою вишивкою на комірі та спині. Королева Камілла доповнила образ чорним капелюхом Philip Treacy, що натякає на класичні капелюхи гвардії з ведмежої шкіри з плюмажем з пір'я.

Королева Камілла Фото: Getty Images

У грудні Букінгемський палац оголосив, що Камілла стане новим полковником гренадерської гвардії, замінивши принца Ендрю. Сьогодні відбудеться перший парад Trooping the Colour, який королівська родина відзначає без покійної королеви Єлизавети ІІ.

Нагадаємо, Кейт Міддлтон з'явилася на параді Trooping the Color в елегантному зеленому вбранні.

Раніше Фокус писав, хто відповідає за образи найстильніших жінок королівської родини.